Impact the Future. International Women's Day 2024. Алматы

Мероприятие для тех, кто мечтает о карьере в IT.

Мы с гордостью представляем вам коллаборацию ведущих IT-сообществ, которые объединили свои усилия, чтобы создать уникальное и вдохновляющее событие в честь Международного Женского Дня. Инициатива направлена на поддержку и продвижение женщин в сфере информационных технологий. Мы верим в силу объединения и стремимся создать более инклюзивное, разнообразное и вдохновляющее пространство в области IT, содействовать участию женщин в технологической индустрии, а также вдохновлять для достижения успеха в карьере в области технологий.

Мечтаете о карьере в IT? Тогда мероприятие «Impact the Future» для вас!

На мероприятии вы сможете:

— Познакомиться с удивительными историями женщин-лидеров.

— Узнать о последних тенденциях в мире IT и AI технологий.

— Задать вопросы и обсудить актуальные темы с профессионалами отрасли.

Организаторы мероприятия — ведущие казахстанские IT-сообщества, которые объединились, чтобы подарить вам незабываемый день, наполненный вдохновением и новыми возможностями!

Мы поддерживаем женщин в IT, создавая более разнообразное пространство, поощряем их активное участие и вдохновляем на успешную карьеру в этой области. Не упустите возможность встретиться с теми, кто делает будущее уже сегодня! Регистрируйтесь по ссылке.