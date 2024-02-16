Digital Umma IT Forum. Алматы

Форум нацелен создать диалог между технологическими новаторами и представителями исламской общины.

Присоединяйтесь к Digital Umma IT Forum, который пройдет 17 февраля в Алматы в университете Нур-Мубарак. Форум посвящен IT-решениям с исламскими ценностями и объединит предпринимателей, инноваторов и экспертов исламского мира в сфере информационных технологий.

Среди спикеров такие компании, как EasyTap, UvU, Zikr, Tayyab, Halyk Bank и Tele2.

Цели форума:

— Обмен знаниями. Диалог и обсуждение актуальных тем в IT-сфере, созвучных исламским ценностям.

— Стимулирование инноваций. Разработка новаторских проектов, вдохновленных исламской этикой.

— Сетевое взаимодействие. Развитие профессиональных контактов и партнерств.

Форум открыт для всех представителей технологического сообщества. Для участия необходима регистрация.