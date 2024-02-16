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Digital Umma IT Forum. Алматы

Форум нацелен создать диалог между технологическими новаторами и представителями исламской общины.

Мероприятие пройдет 17 февраля 2024 года
Место проведения — г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 73, университет Нур-Мубарак

Присоединяйтесь к Digital Umma IT Forum, который пройдет 17 февраля в Алматы в университете Нур-Мубарак. Форум посвящен IT-решениям с исламскими ценностями и объединит предпринимателей, инноваторов и экспертов исламского мира в сфере информационных технологий.

Среди спикеров такие компании, как EasyTap, UvU, Zikr, Tayyab, Halyk Bank и Tele2.

Цели форума:

— Обмен знаниями. Диалог и обсуждение актуальных тем в IT-сфере, созвучных исламским ценностям.
— Стимулирование инноваций. Разработка новаторских проектов, вдохновленных исламской этикой.
— Сетевое взаимодействие. Развитие профессиональных контактов и партнерств.

Форум открыт для всех представителей технологического сообщества. Для участия необходима регистрация.

Организатор — Университет Нур-Мубарак
+7 (777) 010-62-19

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