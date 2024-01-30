No-code Day. Алматы

Офлайн конференция для IT, digital и бизнес-лидеров об автоматизации процессов и создании собственных бизнес-решений с помощью no-code технологий.

Мероприятие пройдет 31 января 2024 года Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty









Присоединяйтесь к конференции No-code Day Алматы, чтобы узнать о новейших no-code подходах в автоматизации отраслевых CRM-процессов для ускорения цифровой трансформации вашего бизнеса, изучить практический опыт успешной digital-трансформации ведущих компаний Казахстана с помощью no-code технологий, обменяться опытом, расширить круг деловых контактов, а также найти новых партнеров и клиентов. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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