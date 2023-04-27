PROFIT Construction Day. Казахстан

Конференция по цифровизации строительства в Казахстане.

Технологии информационного моделирования (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» объектов строительства стали уже стандартом во многих странах мира, они доказали свою эффективность. Считается, что применение BIM-технологий только в процессе проектирования и строительства позволяет достичь экономии средств на возведение объекта порядка 20%. Кроме того, использование BIM может снизить административные барьеры и сократить сроки возведения.

Другие популярные направления в цифровом строительстве включают такие направления, как оцифровка и сбор данных с последующим анализом, визуализация и моделирование, системы управления строительными объектами, включая даже дополненную реальность, и прочее.

О том, как информационные технологии развиваются в строительной сфере Казахстана, какие решения применяются отечественными компаниями и какие проблемы существуют в отрасли, мы поговорим на первой в Казахстане конференции по цифровизации строительства — PROFIT Construction Day.

Мы приглашаем к сотрудничеству девелоперов, строительные и сервисные компании, регулятора, а также мировых поставщиков цифровых решений для строительной отрасли. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.