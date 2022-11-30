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Семинар о видеоконференцсвязи и эффективной совместной работе. Алматы

Он будет полезен системным администраторам, руководителям ИТ-отделов, ИТ- и AV-специалистам.

Мероприятие пройдет 1 декабря 2022 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 2д, отель «Holiday Inn Almaty», зал «Aport Ballroom»

1 декабря в Алматы команда TrueConf проведет обучающий семинар о видеоконференцсвязи и эффективной совместной работе. Приглашаем системных администраторов, руководителей ИТ-отделов, ИТ- и AV-специалистов, а также представителей госсектора, бизнеса и медицины — будет интересно!

В рамках семинара представители компании:

— расскажем, как грамотно и эффективно организовать удаленную или совместную работу сотрудников
— обучим основам администрирования популярного сервера ВКС TrueConf Server 5 для ОС Windows и Linux
— представим новое поколение клиентских приложений, которые объединяют в себе функции ВКС и корпоративного мессенджера
— продемонстрируем передовые ВКС решения для оборудования рабочих мест и переговорных комнат
— разберем успешные практики работы на отечественных программных и аппаратных платформах.

Участие бесплатное для ИТ-специалистов, регистрация обязательна.

Организатор — ООО «Труконф»

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