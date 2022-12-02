Digital Fest STARTAPHANA. Астана

Молодежный ивент от Международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub.

Место проведения — г. Астана, ул. А Бокейхана, 1А, Концертный зал Назарбаев Центра

3 декабря состоится молодежный ивент Digital Fest STARTAPHANA. Мероприятие направлено на поддержку стартапов, которые работают с продуктами на казахском языке.

STARTAPHANA — это молодежный Digital Fest, основными целями которого являются:

— создание казахоязычного сообщества молодых ИТ-предпринимателей;

— развитие стартап-культуры для укрепления экономики Казахстана;

— оказание поддержки молодым стартапам в развитии с нуля до уровня полноценного бизнеса.

В рамках STARTUPHANA выступит более 10 блогеров и мотиваторов, а также специалистов в сфере ИТ. Спикеры расскажут об актуальности ИТ-профессии, поделятся своим опытом в сфере бизнеса и Digital, обсудят темы стартапов, маркетинга, NFT и другие. В

Развлекательная часть программы STARTUPHANA включает:

— выступление хедлайнеров;

— участие в сообществе молодых казахоязычных любителей ИT;

— конкурсы и розыгрыши памятных подарков;

— консультации по обучающим программам Astana Hub.

Дата проведения: 3 декабря, в 14:00

Узнать об ивенте и зарегистрироваться можно здесь.