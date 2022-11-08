Следите за новостями

Цифра дня

Более 870 млн электронных счетов-фактур выписано в РК

Almexoft Open Day 2022. Алматы

Цифровая трансформация: автоматизация бизнес-процессов и электронного документооборота.

Мероприятие пройдет 9 ноября 2022 года
Место проведения — г. Алматы, проспект Aль-Фараби 128/7, SADU hotel

Almexoft Open Day — это конференция, которая соберет в одном месте клиентов и партнеров Almexoft, экспертов и профессионалов в сфере автоматизации и цифровой трансформации. Целых 8 часов оффлайн встречи будут посвящены презентации новых возможностей платформы, презентации нового сайта и маркетплейса Almexoft, обсуждению тенденций развития рынка автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота, особенностей цифровой трансформации государственного управления Казахстана и расширения сферы применения электронных документов в связи с законом о развитии цифровизации, а также обмену ценным опытом между участниками конференции.

Для участия необходима регистрация.

Организатор — Almexoft
г. Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, БЦ Esentai, Level 8
+7 (775) 007-85-88, (701) 767-55-87

 Добавить в Google Calendar