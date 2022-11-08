Almexoft Open Day 2022. Алматы

Цифровая трансформация: автоматизация бизнес-процессов и электронного документооборота.

Almexoft Open Day — это конференция, которая соберет в одном месте клиентов и партнеров Almexoft, экспертов и профессионалов в сфере автоматизации и цифровой трансформации. Целых 8 часов оффлайн встречи будут посвящены презентации новых возможностей платформы, презентации нового сайта и маркетплейса Almexoft, обсуждению тенденций развития рынка автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота, особенностей цифровой трансформации государственного управления Казахстана и расширения сферы применения электронных документов в связи с законом о развитии цифровизации, а также обмену ценным опытом между участниками конференции.

Для участия необходима регистрация.