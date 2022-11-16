CAPIF 1. Алматы

Первый Центральноазиатский Форум по пирингу и связанности от RIPE NCC.

RIPE NCC впервые проведет в Алматы Центральноазиатский Форум по пирингу и связанности (Central Asia Peering and Interconnection Forum, CAPIF). Цель мероприятия — создать площадку для представителей интернет-сообщества из Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана, работающих с пирингом и региональной связанностью.

CAPIF — двухдневное мероприятие, включающее презентации, нетворкинг и бизнес встречи для сетевых инженеров, координаторов пиринга, интернет-провайдеров, операторов и администраторов дата-центров и облачных сервисов. Участники обсудят продвижение пиринга и пунктов по обмену интернет-трафиком в Центральной Азии, затронут регуляционные и правовые вопросы, а также вопросы финансирования и ресурсов для IXP, разработки региональных и международных маршрутов по связанности, хостинга CDN, а также вопросы по сетевой безопасности, стабильности и устойчивости, MANRS и RPKI. Особое внимание будет уделено инструментам и продуктам для проведения измерений интернета, предоставляемым местными и международными партнерами.

Мероприятие пройдет на русском, с синхронным переводом на английский и фарси. Для участия необходимо зарегистрироваться.