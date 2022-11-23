Данные как актив. Астана

Второй форум DAMA Kazakhstan по управлению данными в Казахстане.

DAMA Kazakhstan организовывает свой второй форум по управлению данными в Казахстане «Данные как актив». В программе форума представлены кейсы с различных областей деятельности — государство, финтех, ГМК и др.

Спикеры мероприятия:

— Дмитрий Цой, президент DAMA Kazakhstan. Результаты чаптера по итогам 2022 и планы на 2023 г.

— Жандос Шаймарданов, руководитель Бюро национальной статистики. О роли управления данными в трансформации государственной статистики.

— Жанара Самаева, заместитель председателя правления Центра развития платежных и финансовых технологий Национального банка РК.

— Алибек Алдонгаров, главный директор по HR и цифровизации АО «НАК «Казатомпром». Опыт внедрения корпоративного хранилища. Этапы развития КАП в управлении данными и организационный охват проектов.

— Жанара Аманжолова, независимый эксперт ассоциации. Углубленный анализ и решения для промышленных компаний.

— Дмитрий Бондаренко, руководитель подразделения консалтинга DIS Group.

Приглашаем всех действительных членов ассоциации DAMA и специалистов, работающих с данными, к участию в конференции для обмена опытом, обсуждения трендов индустрии и расширения профессионального нетворкинга.

Участники из других городов смогут посмотреть выступления в формате онлайн-трансляции.

Для участия в конференции необходима регистрация.