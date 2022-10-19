Следите за новостями

Цифра дня

Более 870 млн электронных счетов-фактур выписано в РК

Data Center & Cloud Kazakhstan. Алматы

На конференции рассмотрят цифровую привлекательность Казахстана, различные экономические модели реализации инфраструктурных ИТ-сервисов и проектов создания ЦОДов.

Мероприятие пройдет 20 октября 2022 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99, отель Rixos Almaty

В Алматы состоится 5-я ежегодная международная конференция и выставка «Data Center & Cloud Kazakhstan». Основная задача мероприятия — обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов, а также предоставления услуг на их базе.

В фокусе конференции:

— ЦОД-2022: основные тенденции
— Перспективы рынка дата-центров и облаков Казахстана
— Экономика ЦОДов
— ЦОД: от идеи к эксплуатации
— Инженерная инфраструктура дата-центров.

Предполагается рассмотреть цифровую привлекательность Казахстана, различные экономические модели реализации инфраструктурных ИТ-сервисов и проектов создания ЦОДов. Технологический блок конференции будет посвящен выбору технических решений, способствующих сокращению сроков реализации таких проектов и повышению их рентабельности.

Конференция Data Center & Cloud Kazakhstan соберет на одной площадке руководителей, отвечающих за развитие ИКТ-инфраструктуры, крупнейших поставщиков решений и сервисов, а также специалистов, отвечающих за проектирование, строительство и эксплуатацию дата центров.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

Организатор — АО «ИКС-холдинг»
г. Москва, 2-ой Ирининский пер., д. 3
+7 (495) 150-64-24

 Добавить в Google Calendar