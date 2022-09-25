Lab-Quryltai 2022. Алматы

Пандемия коронавируса стала триггером для резкого роста рынка лабораторных исследований по всему миру.

В Алматы 26 сентября пройдет международный Lab-Quryltai 2022 для специалистов лабораторной отрасли.

Говорят, что испытания, выпавшие нам в период пандемии, сделали из каждого второго из нас «вирусолога». И действительно, сейчас у половины жителей планеты на слуху не только симптомы все чаще меняющегося нового коронавируса SarsCov-2, но и такие специализированные термины, как ДНК, РНК, антигены, антитела и многие другие. Но помимо этого пандемия подбросила нам устойчивую идею, что если «лаборатория» — то это обязательно ПЦР, ну или, как минимум, медицинская.

И мало кто задумывается, что типов лабораторий в мире очень и очень много, а количество задач, которые эти лаборатории выполняют, исчисляется сотнями тысяч — от многогранных исследований научных и экспертных лабораторий до узкоспециализированных промышленных или медицинских. При этом самих лабораторий разного профиля так много, что не только мы не догадываемся о многих из них, а даже сами представители «лабораторного» мира из разных сфер друг о друге очень редко знают. Удивительно, правда?

Знаете, что объединяет все лаборатории, какими бы задачами они сегодня ни занимались? Неуклонно растущая динамика повышения скорости и точности исследований за счет внедрения в работу высоких технологий. То, что когда-то в течение нескольких дней одновременно выполняли несколько лабораторных специалистов в команде, сейчас за считанные часы, а иногда даже минуты выполняет самостоятельно высокотехнологичный прибор и встроенный в его работу искусственный интеллект. Это, конечно же, ведет к постоянному росту лабораторного рынка. Мировой рынок только медицинского и биотехнологического лабораторного оборудования составляет более $80 млрд в год, а если посчитать лабораторные решения для всех возможных исследовательских задач, включая промышленность, технические испытания и экспертизу — объем мирового рынка превысит и все $400 млрд с ежегодным ростом на 10-15%.

А что будет, если собрать вместе представителей всех типов лабораторий одновременно для активного нетворкинга и обсуждения возможностей современных лабораторных технологий?

Именно об этом и задумались организаторы нового совершенно неформатного мероприятия — Lab-Quryltai 2022 — компания Micro Solutions, являющаяся профессиональным интегратором лабораторных решений на территории восьми стран Центральной Азии. Lab-Quryltai станет открытой диалоговой платформой для прямого нетворкинга профессионалов научных, промышленных, экспертных и медицинских лабораторий с «создателями технологий» — всемирно известными производителями высокотехнологичных лабораторных решений — оборудования, расходных материалов, программного обеспечения или практических методов исследований.

Первый Центральноазиатский форум производителей высокотехнологичных лабораторных решений Lab-Quryltai 2022 состоится 26 сентября 2022 года в Алматы. Спикерами выступят эксперты по продукции и применению, а также руководители бизнес-подразделений известных производителей — таких компаний, как Bruker, Beckman Coulter, Becton Dickinson, Merck, Mettler Toledo, Xian Tianlong, KFBio, Medite, Alifax, Applied Spectral Imaging, Alliance Bio Expertize, Teledyne и многих других.

Содержательные и яркие выступления спикеров с последующим онлайн-обсуждением идей в мини-группах, увлекательные экспресс-презентации лабораторных решений у специализированных стендов и активный нетворкинг всех участников во время кофе-брейков, обеда и небольшого after party обещают сделать мероприятие действительно запоминающимся.

Подробности проведения мероприятия Lab-Quryltai 2022, детали программы выступлений, а также любые другие вопросы можно найти на сайте мероприятия.