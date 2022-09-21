Digital Wave. Алматы

Центрально-Азиатская рекламная ассоциация проведет конференцию для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии различных направлений.

На конференции Digital Wave топ-персоны рекламно-медийной и маркетинговой сфер, представляющие рекламные агентства, digital сейлз-хаусы, digital-платформы и сервисы, а также компании, активно использующие digital-коммуникации, обсудят актуальные вопросы и вызовы рынка, а также расскажут о технологиях в постоянно трансформирующейся digital-среде.

Спикерами Digital Wave станут свыше 25 экспертов по digital из четырех стран.

Основные темы мероприятия:

— Digital-стратегия, новые тренды и инструменты. Как правильно интегрировать digital в общую коммуникационную стратегию, как эффективно задействовать все инструменты и возможности? Как сравнить технологичные решения между собой и сделать правильный выбор? Локализм — надолго ли останется с нами этот тренд и как его использовать?

— Перспективы инфлюенс-маркетинга. Какова текущая ситуация на рынке инфлюенс-маркетинга, какие тренды нас ожидают и как максимально эффективно интегрировать блогеров в общую рекламную кампанию?

— Новые востребованные профессии digital-маркетинга. Какие специалисты сегодня более всего востребованы в digital-рекламе и маркетинге, какими компетенциями они должны обладать и где можно приобрести профессиональные знания?

— Опыт модификации агентств. Как должны измениться digital-агентства, чтобы остаться востребованными, какие изменения необходимы в бизнес-процессах и предоставляемых услугах и сервисах, какая дополнительная экспертиза нужна? Реальные примеры агентств, прошедших трансформацию, и мнения компаний-клиентов.

Также участники конференции смогут увидеть обзор рекламно-медийного digital-рынка Казахстана и много различных кейсов.

Официальные партнеры конференции Digital Wave — Forte Bank, Qamalladin Media и RG brands. Партнеры — TVM Digital Sail, Digital-агентство AMDG и Samsung Electronics Central Eurasia. Креативные партнеры — международное агентство Wunder Digital и мобильная рекламная платформа BYYD. Информационные партнеры — Tribune.kz, NUR.kz, Caravan.kz, центр деловой информации Kapital.kz, Zakon.kz, Profit.kz, Tengrinews, обзорно-аналитический журнал «Exclusive», информационный портал Optimism.kz, деловое издание для бизнеса BIZ Media, ARBAT MEDIA и телеканал Almaty TV.

С программой, спикерами и другими деталями Digital Wave можно ознакомиться на сайте мероприятия.