Data-driven Organization. Нур-Султан

Форум об управлении данными от DAMA Kazakhstan.

28 июля в Нур-Султане пройдет форум об управлении данными от DAMA Kazakhstan «Data-driven Organization». Data Driven — это подход к управлению организацией, основанный на данных. Спикеры поделятся реальными кейсами внедрения проектов управления данными, расскажут, как данные влияют на сегодняшний день и зачем нужно ими управлять.

В программе форума «Data-driven Organization»:

— Глобальный кейс по организации управления данными в АО НК «КазМунайГаз».

— Организация процессов управления данными в рамках государственного проекта «Smart Data Ukimet».

— Лучшие практики создания BI-продуктов для получения максимальных бизнес-результатов.

— Smart Data Lake: практические кейсы.

— Как подготовиться к международной сертификации CDMP (от DAMA International).

— Знакомство со сводом знаний по управлению данными DAMA DMBOK2.

— Нетворкинг с международной организацией DAMA International и локальным сообществом DAMA в Казахстане.

Форум пройдет в офлайн- и онлайн-формате, для участия необходимо зарегистрироваться.