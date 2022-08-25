PROFIT Culture & Sport Day. Казахстан

Конференция по информационным технологиям в спорте, культуре и развлечениях.

Информационные технологии проникли во все сферы жизни человека, включая и индустрию развлечений. Период карантинных ограничений поставил перед учреждениями сферы культуры и досуга задачу по переходу в онлайн-формат. Многие театры, концертные площадки и музеи были вынуждены срочно оцифровывать свою деятельность, чтобы удержать внимание зрителя.

Цифровизация нашла свое применение и в спорте. Анализ поведения спортсмена и мониторинг его активности позволяют внедрить и успешно использовать такие современные решения, как наноэлектронные элементы и даже элементы молекулярной биологии. Информационные технологии в спорте позволяют эффективно организовать процесс тренировок и отдыха, создают более эффективный план тренировок и позволяют спортсменам быстрее идти к цели.

На конференции PROFIT Culture & Sport Day мы поговорим о том, какие цифровые технологии способны помочь учреждениям культуры в их повседневной деятельности и в общении со зрителями, а также рассмотрим новейшие цифровые решения, позволяющие организовывать культурно-массовые мероприятия в Digital-среде. Обсудим также использование спортивных инноваций в Казахстане, местные тенденции и перспективы развития.

Приглашаем к участию в конференции представителей театров, музеев и филармоний, дворцов культуры, арт-галерей, парков, цирков, концертных площадок и кинотеатров, организаторов интерактивных развлечений и интеграторов цифровых технологий, НОК, спортивные федерации, спорткомплексы и стадионы, спортивные клубы и фитнес-центры, а также производителей Smart-устройств. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.