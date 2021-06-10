«Как повысить продуктивность работы компании с помощью современных технологий Citrix». Онлайн

Вебинар от DIS Group по технологиям Citrix.

22 июня в 15:00 по времени Нур-Султана компания DIS Group проведет онлайн-вебинар «Как повысить продуктивность работы компании с помощью современных технологий Citrix».

Залог продуктивной работы компании — это:

— Отказоустойчивые корпоративные сервисы

— Умная и оптимизированная корпоративная сеть

— Удобное для сотрудника — цифровое рабочее пространство

Присоединяйтесь к онлайн мероприятию компании DIS Group, на котором вы узнаете:

— О технологических новинках компании Citrix для решения этих задач;

— О том с какими сложностями сталкиваются компании при организации современной работы в текущей ситуации в мире и как они это решают;

— И о том, что нового следует ожидать в области построения цифровых рабочих пространств.

Программа мероприятия:

— 15:00-15:05 Приветственное слово. Канат Абиров, генеральный директор DIS Group Казахстан.

— 15:05-15:30 «Тенденции, меняющие подход к современной работе компании». Артем Исаев, технический менеджер DIS Group Казахстан.

— 15:30-16:00 «Построение умной и оптимизированной сети для корпоративных приложений и сервисов». Михаил Соболев, системный инженер, компания Citrix.

— 16:00-16:30 «Отказоустойчивые корпоративные сервисы — залог продуктивной работы компании». Артем Исаев, технический менеджер DIS Group Казахстан.

— 16:30-16:50 «Облачные технологии. Время задуматься». Сергей Халяпин, руководитель системных инженеров Восточная Европа, Россия и СНГ, компания Citrix.

— 16:50-17:00 Quiz — мини-игра с розыгрышем призов.

— 17:00-17:10 Подведение итогов. Вручение призов.

К участию приглашаются руководители ИТ, руководители служб безопасности, CIO, директора департаментов ИТ и бизнес-руководители организаций.

Участие бесплатное, требуется регистрация.