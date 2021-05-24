Infaday 2021 «Культура управления данными. Время пришло». Онлайн

На бизнес-форуме эксперты DIS Group и представители международных лидирующих компаний расскажут о самых распространенных сценариях решения в области управления данными.

25 мая DIS Group проведет ежегодный форум Infaday 2021 «Культура управления данными. Время пришло». Мероприятие пройдет в онлайн формате. В этом году мы сфокусировали свое внимание на культуре управления данными, потому что считаем ее следующим шагом на пути цифровой трансформации бизнеса. Форум будет состоять из двух секций — бизнес и технологической.

На форуме выступят Эмилио Валдес, старший вице-президент Informatica EMEA& LATAM, бизнес-тренер Анна Ржевская, заместитель директора Пушкинского музея по цифровому развитию (CDTO) Владимир Определенов, Татьяна Борисова, руководитель направления стандартизации данных и управления знаниями Пивоваренной компании «Балтика», а также другие эксперты в области управления данными из крупнейших компаний России и СНГ.

Основные темы конференции будут посвящены следующими вопросам:

— почему именно сейчас выходит на первый план задача создания устойчивой корпоративной культуры управления данными;

— как Data Governance помогает бизнесу стать эффективнее;

— что такое Data Fusion, как с помощью данных из новых источников создать новые бизнес-сценарии и спрогнозировать результат;

— успешные сценарии управления данными в реальном секторе;

— какой тип CDO нужен вашей организации?

За последний год в области цифровизации и искусственного интеллекта было сделано столько, сколько придумали за последние 20 лет. Особенно много новинок появилось в сфере управления данными.

На Infaday 2021 вы узнаете:

— о новых ИТ-инструментах (продвинутые сканеры метаданных, новая архитектура каталога данных, интеграция платформы Informatica с решениями BMC Software и KMS Lighthouse и прочее);

— о портале самообслуживания Сбера, который позволяет подготовить данные силами бизнес-пользователей;

— о новых, более проработанных методиках и сценариях использования данных, в том числе — с помощью разработки DIS Group «Портал DG для бизнес-пользователей»;

— о новых тенденциях интеграции данных для усиления бизнес-эффекта;

— о новом поколении BI-инструментов — платформе Sisense Fusion;

— о корпоративной архитектуре следующего поколения

Компания DIS Group фокусируется на данных более 15 лет. За это время нам удалось накопить значительную экспертизу в области цифровой трансформации. На форуме выступят эксперты DIS Group и представители международных лидирующих компаний. Специалисты расскажут о самых распространенных сценариях решения в области управления данными.

Участие в мероприятии бесплатное. Узнать больше о спикерах и расписании секций, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте.