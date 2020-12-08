Эффективное управление виртуальной инфраструктурой VMware. Онлайн

Серия онлайн-митапов, посвященных управлению виртуальной инфраструктурой, изменениям и улучшениям в рамках базовой функциональности гиперконвергентной платформы VMware.

Компания InformConsulting проведет два онлайн-митапа - эксперты расскажут о том, как обеспечить непрерывность бизнеса в современных реалиях и как управлять любыми устройствами в любых сценариях использования с помощью платформы централизованного управления. Также вы узнаете, какие риски ждут нас в 2021 году и как их избежать.

На митапе «Как автоматически проверить совместимость оборудования с VMware», который пройдет пройдет 9 декабря с 14:00 до 16:00, мы поговорим о том, что многие проблемы виртуализации вызваны несовместимыми комбинациями серверных компонентов, устройств ввода-вывода и драйверов. Без автоматизации трудно обнаружить какие-либо потенциальные несовместимости. Мы расскажем, как решить эти проблемы за счет автоматизации VMware.

Программа онлайн-митапа:

— Как автоматически проверить совместимость оборудования с VMware. Иванов Константин, Head of research and technological development Runecast.

Рассмотрим методику построения и последующего тестирования виртуализованной инфраструктуры для критически важных бизнес-приложений. Приведем примеры тестирования производительности виртуализованной инфраструктуры при помощи инструмента DVD Store в случаях правильной и неправильной конфигураций виртуальных машин.

— Опыт внедрения в лидирующем банке страны. Реальный опыт внедрения в финансовой организации. Обсуждение поставленных задач перед организацией, способы решения и обмен опытом.

Все участники получат именные сертификаты о прослушивании и промокоды бесплатной доставки бизнес-ланча на каждый митап. Для участия в митапе необходима предварительная регистрация.