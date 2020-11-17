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Kazakhstan HR Forum 2020: Future of Work. Онлайн

HR-форум — это коммуникационная площадка для обмена опытом и решениями в области управления человеческими ресурсами.

Мероприятие пройдет 18 ноября 2020 года
Место проведения — Казахстан

18 ноября 2020 года в Алматы состоится VIII казахстанский HR-форум. Впервые он пройдет в онлайн-формате. HR-форум — это коммуникационная площадка для обмена опытом и решениями в области управления человеческими ресурсами, которая объединит CEO и HR-директоров из всех крупных казахстанских и зарубежных компаний, а также ведущих экспертов. В рамках форума обсуждаются актуальные темы, рассматриваются практические кейсы и современные управленческие практики. Это отличный шанс установить новые деловые контакты, подчеркнуть статус компании, получить экспертные ответы на многие профессиональные вопросы.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.

Организатор — Коммеск-Өмір
050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 17, БЦ «Сатори»
+7 (701) 244-74-00

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