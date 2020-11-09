IT Expo 2020. Онлайн

Большая online-выставка Axoft.

10 ноября компания Axoft проведет онлайн-выставку IT Expo 2020, посвященную темам Security Operation Center, DevSecOps, импортозамещению, выполнению требований регуляторов, управлению и оптимизации IT-инфраструктуры.

Участники выставки смогут «посетить» пять виртуальных технологических зон, выступления российских и зарубежных IT- и ИБ-вендоров, выставочные стенды с демонстрацией возможностей продуктов и новых разработок для решения актуальных IT- и ИБ-задач.

Гостей мероприятия ждет насыщенная деловая программа, новости от вендоров, прямые контакты с представителями компаний и online-чат с экспертами, а также специальные предложения от участников выставки.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.