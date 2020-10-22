Достижения и вызовы в развитии электронного правительства в контексте Исследования ООН по электронному правительству. Казахстан

На онлайн-конференции будут рассмотрены ключевые тенденции и результаты исследования.

«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» организуют онлайн-конференцию «Достижения и вызовы развития электронного правительства в странах региона в контексте Исследования ООН 2020 года по электронному правительству». Мероприятие приурочено к публикации нового Исследования ООН по электронному правительству, которое было официально презентовано 10 июля 2020 года.

Цель мероприятия — рассмотрение ключевых тенденций и результатов исследования, обмен опытом по вопросам развития электронного правительства в странах СНГ, развитие регионального и международного партнерства. На мероприятии также будет анонсирован запуск русскоязычной версии Исследования на официальном сайте ООН.

С приветственным словом выступит министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. Участие в мероприятии примут руководители министерств ИКТ стран СНГ, специалисты ООН, международные эксперты Эстонии и Израиля.

Дата: 23 октября 2020 года

Время: 19:00 — 21:00 (по времени г. Нур-Султан)

Ссылка на регистрациюдля просмотра в Zoom, ZOOM webinar ID 854 6369 2480. Прямой эфир наYouTube. Прямой эфир на Facebook Астанинского хаба в сфере госслужбы.