Динамичные ИТ для вашего бизнеса. Онлайн

Вебинар по продуктам и решениям Fujitsu и NetApp.

Компания RRC приглашает вас и ваших коллег принять участие в семинаре и получить информацию из первых рук, а именно от сотрудников Fujitsu и NetApp.

В современном понимании центр обработки данных (ЦОД) — это комплексное организационно-техническое решение, предназначенное для создания высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры. Традиционный подход, заключающийся в объединении для решения подобных задач различных компонентов — это сложный и трудоемкий процесс, который зачастую может создать для предприятия дополнительные риски. Компании Fujitsu и NetApp предлагают уже готовые эффективные и рациональные продукты для решения поставленных задач.

На вебинаре мы поговорим на самые актуальные темы:

NetApp:

— Современные модели систем AFF

— NVMe — что это, зачем и почему?

— Новые модели FAS8300 и FAS8700

— ONTAP — основной функционал

— Объектное хранилище NetApp StorageGRID

— Тиеринг из AFF в S3 — Fabric Pool

— Software Defined Storage — ONTAP Select (на серверах x86)

— Гиперконвергентное решение — NetApp HCI

Fujitsu:

— Инновационные серверы Fujitsu для реализации цифровой трансформации бизнеса

Спикерами на вебинаре выступят: Евгений Тареликин, менеджер Fujitsu по продуктам и решениям, сегмент серверов архитектуры x86; Валерий Арсланов, руководитель направления СХД Fujitsu, NetApp; Бахтияр Баратов, коммерческий директор ТОО «РРС Центральная Азия».

Новое поколение серверов Primergy M5

В новых серверах Primergy поколения M5 используются разработки, созданные Fujitsu в рамках проекта NEXTGenIO, который входит в самую масштабную научно-исследовательскую программу Европейского союза «Горизонт 2020». Fujitsu стала одной из первых компаний, которая начала использовать в своих серверах энергонезависимую память Intel Optane DC для предотвращения возникновения узких мест, связанных с более низкой скоростью чтения и записи данных в памяти (так называемая скорость операций ввода-вывода) по сравнению с более высокой скоростью обработки данных. В результате успешной реализации этого проекта Fujitsu смогла интегрировать в свои серверы Primergy на базе архитектуры x86 новую технологию энергонезависимой памяти и увеличить скорость операций ввода-вывода.

Новые функции, оптимизированные для различных сценариев использования

Универсальные характеристики для поддержки растущего объема данных благодаря новому семейству масштабируемых процессоров Intel Xeon. ​Усовершенствованные модули памяти DDR4 с увеличенной в пропускной способностью. Поддержка новейших модулей Intel Optane DCPMM. Гибкие параметры конфигурации, отсеки для накопителей большой емкости с возможностью произвольного комбинирования и различные конфигурации RAID-массивов для любых систем. Новое ПО для управления инфраструктурой SISM обеспечивает консолидированное управление конвергентными инфраструктурами.

Системы обеспечат поддержку технологиям, которые будут выпущены в будущем — подготовьтесь к будущему уже сегодня. Для участия в вебинаре необходима регистрация.

Дата вебинара: 7 октября

Время: 14:00–16:00 (время Алматы GMT+6).