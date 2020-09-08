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Управление персоналом в новых реалиях. Онлайн

Первая международная HR-конференция Ricoh, посвященная работе в новой реальности.

Мероприятие пройдет 9 сентября 2020 года
Место проведения — Онлайн

Компания Ricoh приглашает на международную HR-конференцию «Управление персоналом в новых реалиях». На конференции вас ждут выступления российских и иностранных специалистов, готовые решения по автоматизации HR-процессов и HR-инструменты для повышения эффективности компании, которые уже работают.

Темы конференции:

— Роль HR в трансформации и автоматизации бизнеса
— Автоматизация полного цикла HR-процессов
— Новые HR-сервисы в пост-ковидном офисе
— Автоматизация кадрового делопроизводства с точки ТК РФ
— Опыт внедрения новых технологий в компании.

На конференции вы узнаете, как HR может повысить эффективность компании, как реально автоматизировать все HR-процессы, о каких подводных камнях в трудовом законодательстве важно знать.

Дата: 9 сентября
Время: 11:00–14:00 (МСК).

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Организатор — Ricoh
115114, РФ, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
+7 (495) 545-58-59

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