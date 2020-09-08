Управление персоналом в новых реалиях. Онлайн
Первая международная HR-конференция Ricoh, посвященная работе в новой реальности.
Компания Ricoh приглашает на международную HR-конференцию «Управление персоналом в новых реалиях». На конференции вас ждут выступления российских и иностранных специалистов, готовые решения по автоматизации HR-процессов и HR-инструменты для повышения эффективности компании, которые уже работают.
Темы конференции:
— Роль HR в трансформации и автоматизации бизнеса
— Автоматизация полного цикла HR-процессов
— Новые HR-сервисы в пост-ковидном офисе
— Автоматизация кадрового делопроизводства с точки ТК РФ
— Опыт внедрения новых технологий в компании.
На конференции вы узнаете, как HR может повысить эффективность компании, как реально автоматизировать все HR-процессы, о каких подводных камнях в трудовом законодательстве важно знать.
Дата: 9 сентября
Время: 11:00–14:00 (МСК).
Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.
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