Управление персоналом в новых реалиях. Онлайн

Первая международная HR-конференция Ricoh, посвященная работе в новой реальности.

Компания Ricoh приглашает на международную HR-конференцию «Управление персоналом в новых реалиях». На конференции вас ждут выступления российских и иностранных специалистов, готовые решения по автоматизации HR-процессов и HR-инструменты для повышения эффективности компании, которые уже работают.

Темы конференции:

— Роль HR в трансформации и автоматизации бизнеса

— Автоматизация полного цикла HR-процессов

— Новые HR-сервисы в пост-ковидном офисе

— Автоматизация кадрового делопроизводства с точки ТК РФ

— Опыт внедрения новых технологий в компании.

На конференции вы узнаете, как HR может повысить эффективность компании, как реально автоматизировать все HR-процессы, о каких подводных камнях в трудовом законодательстве важно знать.

Дата: 9 сентября

Время: 11:00–14:00 (МСК).

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.