Как построить эффективное корпоративное хранилище данных на Arenadata DB и Informatica. Казахстан

Вебинар по работе с системами хранения.

В вашей организации большие объемы данных, и эти объемы продолжают расти? У вас длительное время загрузки данных? Постоянно увеличивается количество отчетов и требований к оперативности? Приглашаем вас присоединиться к вебинару DIS Group KZ «Как построить эффективное корпоративное хранилище данных на Arenadata DB и Informatica», который пройдет 14 июля в 16:00 по времени Алматы.

Вы узнаете:

— о процессе и преимуществах миграции как с legacy-хранилищ данных, так и сHadoop на ADB;

— об основных отличиях версий Community и Enterprise;

— об отличии в функционале и сопутствующем ПО для обслуживания и мониторинга СУБД;

— о том, как правильный ЕТL делает хранилище более эффективным.

Программа:

16:00 — 16:05 Приветственное слово. Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ.

16:05 — 16:25 Преимущества миграции на ADB c устаревших и проприетарных систем. Сергей Золотарев, генеральный директор Arenadata.

16:25 — 16:40 Расширенные возможности Enterprise-версии ADB. Дмитрий Павлов, директор по продуктам Arenadata.

16:40 — 17:00 Почему нельзя экономить на ETL для АDB. Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

17:00 — 17:30 Серия вопросов и ответов.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.