Homeoffice сотрудника: 3 уровня защиты. Казахстан
Серия вебинаров. Контроль и защита устройств сотрудника.
Многие компании уже перевели своих сотрудников на удаленную работу. Однако все ли позаботились о защите Homeoffice сотрудников? Citrix выделяет три уровня защиты Homeoffice, которые необходимо обеспечить.
Вебинары «Homeoffice сотрудника» пройдут по трем темам:
— 15 апреля: Защита сотрудника от самого сотрудника в домашних условиях.
— 21 апреля: Защита от внешних угроз. Как защитить homeoffice от внешних угроз и обеспечить доступность рабочего места 24/7/365.
— 28 апреля: Контроль и защита устройств сотрудника.
На вебинарах мы расскажем, на что важно обращать внимание, когда вы переводите сотрудников на удаленную работу; как защитить информацию, к которой есть доступ у сотрудников, и, следовательно, как защитить свой бизнес.
В серии вебинаров вы узнаете:
— Какие 3 уровня защиты нужно обеспечить.
— Как поддержать непрерывность бизнеса и оснастить сотрудников всеми необходимыми инструментами.
— Как проследить за используемыми корпоративными данными и обеспечить их максимальную безопасность в условиях удаленной работы.
Вебинары будут интересны руководителям отделов безопасности, руководителям проектов и архитекторам компаний. Для участия в вебинарах необходима предварительная регистрация. Зарегистрированным пользователям вебинары будут доступны в записи после их проведения.
Начало — в 12:00 по времени Нур-Султана, продолжительность — 1 час.