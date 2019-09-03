ITeachMe 2.0. Петропавловск

На инклюзивном хакатоне молодые предприниматели разработчики, инженера и студенты создадут инновационные проекты.

В Областной универсальной научной библиотеке им. Сабита Муканова пройдет инклюзивный хакатон в рамках второго сезона социального проекта «Мир равных IT возможностей». Для участия в хакатоне ITeachMe2.0 приглашаются молодые предприниматели, разработчики, инженеры, студенты ВУЗов и колледжей, а также маркетологи, дизайнеры и менеджеры всех уровней.

Главной задачей хакатона является формирование инклюзивного IT-сообщества, работа которого направлена на улучшение качества жизни людей с инвалидностью, а также распространение информации о новинках в области информационных технологий среди населения.

Чтобы принять участие, необходимо собрать свою команду или найти единомышленников в ходе мероприятия. За 24 часа участникам хакатона предстоит создать прототип проекта, применяя инновационные подходы и креативный взгляд, и затем презентовать его жюри. Разработчики лучшего проекта смогут принять участие в IT-лагере, который состоится в январе 2020 года, пройти обучающий курс в IT-сфере и получить грант на развитие проекта. Общая сумма грантов составляет 1 млн тенге.

В первом сезоне ITeachMe, в серии инклюзивных хакатонов, которые проходили в таких городах, как Алматы, Шымкент, Уральск и Караганда, приняло участие 400 молодых IT-специалистов. В результате напряженных интеллектуальных баталий семь инклюзивных команд, проекты которых через новые технологии решают социальные вопросы, получили гранты.