На семинаре Trend Micro вы узнаете об информационной безопасности бизнеса и защите от известных и неизвестных киберугроз.

Приглашаем вас посетить семинар Trend Micro «Apex One — новый уровень защиты рабочих станций». Мероприятие будет посвящено информационной безопасности бизнеса и защите от известных и неизвестных киберугроз.

Семинар проведут Нурлан Адаев, системный инженер Trend Micro в СНГ, и Нурбек Рахимов, региональный менеджер Trend Micro в Центральной Азии. Программа семинара обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной! Так, в частности мы рассмотрим:

— Современные угрозы информационной безопасности диктующие новые требования к средствам защиты.

— Какие механизмы необходимы для эффективной защиты и как их объединить?

— «Швейцарский нож» от Trend Micro повышает планку для средств обеспечения информационной безопасности.

— Антивирус, контроль приложений, управление уязвимостями и EDR агент на базе одного решения.

Вы сможете увидеть демонстрацию работы вышеперечисленных механизмов на нашем воркшопе.

Участие в семинаре бесплатное, однако количество мест ограничено. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте.