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ChocoDevCon. Алматы

Конференция для разработчиков от казахстанского IT-холдинга.

Мероприятие пройдет 12 октября 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, SmArt.Point

В целях развития IT-сообщества Казахстана холдинг Chocofamily организует ChocoDevCon. Мы сделали упор на доклады и спикеров — информация будет действительно качественной и интересной. Доклады будут идти весь день, и поделены они на два направления: Web разработка (Back-end и Front-end) и Mobile разработка (IOS и Android).

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

Организатор — Chocofamily
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ «Almaty Towers»

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