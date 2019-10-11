ChocoDevCon. Алматы
Конференция для разработчиков от казахстанского IT-холдинга.
Мероприятие пройдет 12 октября 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, SmArt.Point
В целях развития IT-сообщества Казахстана холдинг Chocofamily организует ChocoDevCon. Мы сделали упор на доклады и спикеров — информация будет действительно качественной и интересной. Доклады будут идти весь день, и поделены они на два направления: Web разработка (Back-end и Front-end) и Mobile разработка (IOS и Android).
Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.
Организатор — Chocofamily
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ «Almaty Towers»