Dahua — взгляд в будущее. Алматы
Бесплатный семинар от Dahua Technology, посвященный решениям по защите и распознаванию лиц.
Мероприятие пройдет 26 июня 2019 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99, отель Rixos Almaty.
Компания Dahua Technology приглашает партнеров принять участие в семинаре, который пройдет в Алматы 26 июня. Представители компании расскажут о новых решениях и оборудовании Dahua. Некоторые новинки будут представлены в демонстрационной зоне.
Во время неформального общения вы сможете задать интересующие вопросы сотрудникам компании Dahua Technology в Казахстане.
В программе семинара:
— серия продуктов IP, HDCVI, IMOU
— периметральная защита от Dahua
— решения по распознаванию лиц, для жилых комплексов и офисных зданий, паркингов.
Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.
Организатор — Al-Style
050016, г. Алматы, пр. Назарбаева, 19
+7 (727) 300-03-00