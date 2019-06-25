Бесплатный семинар от Dahua Technology, посвященный решениям по защите и распознаванию лиц.

Компания Dahua Technology приглашает партнеров принять участие в семинаре, который пройдет в Алматы 26 июня. Представители компании расскажут о новых решениях и оборудовании Dahua. Некоторые новинки будут представлены в демонстрационной зоне.

Во время неформального общения вы сможете задать интересующие вопросы сотрудникам компании Dahua Technology в Казахстане.

В программе семинара:

— серия продуктов IP, HDCVI, IMOU

— периметральная защита от Dahua

— решения по распознаванию лиц, для жилых комплексов и офисных зданий, паркингов.

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.