World Product Day 2019. Алматы

Спикеры поделятся информацией о том, как они развивали свой продукт, какими инструментами пользовались.

Второй раз по всему миру будет отмечаться World Product Day — свыше 93 городов задействованы в данном мероприятии более чем в 46 странах по всему миру. Представительство ProductTank в Алматы тоже не осталось в стороне и приглашает на World Product Day.

Тема встречи — «Рост и развитие продукта. От идеи до гипотез. От гипотез до стабильного роста». Спикеры поделятся информацией о том, как они развивали свой продукт, какими инструментами пользовались.

Среди спикеров: Жанболат Кайргожин, Co-founder StockMetrix и школы по User Experience; Адмет Акхтер, автор канала «Взлом роста» о growth hacking в стартапах и управлении продуктом; Айтуар Атабеков, продукт менеджер в международном стартапе Nommi.

Для участия обязательна регистрация.