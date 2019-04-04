MoneyDay 2019. Алматы
Специализированная конференция по развитию финансовых продуктов и сервисов.
Мероприятие пройдет 5 апреля 2019 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Достык, 104А, отель Novotel
В Алматы пройдет ежегодная банковская конференция MoneyDay. Специализированная конференция по развитию финансовых продуктов и сервисов MoneyDay является новым событием в сфере банковских технологий, эффективным способом оставаться конкурентоспособным, быть в курсе финансовых инноваций во время стремительных перемен. Это площадка для обсуждения тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.
Регистрация на MoneyDay 2019 откроется 5 марта.
Организатор — ТОО «Интервэйл Казахстан»
050000, г. Алматы, ул. Шевченко 118, БЦ «Алтын Гасыр», 2 этаж, офис 234
+7 (727) 244–04–48