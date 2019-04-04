MoneyDay 2019. Алматы

Специализированная конференция по развитию финансовых продуктов и сервисов.

В Алматы пройдет ежегодная банковская конференция MoneyDay. Специализированная конференция по развитию финансовых продуктов и сервисов MoneyDay является новым событием в сфере банковских технологий, эффективным способом оставаться конкурентоспособным, быть в курсе финансовых инноваций во время стремительных перемен. Это площадка для обсуждения тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

Регистрация на MoneyDay 2019 откроется 5 марта.