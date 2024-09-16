Мир цифровых платежей стоит на пороге значительных перемен.

С выходом стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) версии 4.0 открывается новая эра в защите конфиденциальной информации. 31 марта 2024 года вступили в силу требования первого этапа нового стандарта версии 4.0, а 31 марта 2025 года вступит в силу обязательное соблюдение соответствия международным требованиям.

Предприятия должны осознать масштаб предстоящих изменений и начать подготовку уже сейчас. Новый стандарт не только ставит перед бизнесом новые вызовы, но и открывает возможности для укрепления безопасности и повышения доверия клиентов.

Чтобы разобраться в нюансах и потенциальных последствиях PCI DSS 4.0, мы обратились к эксперту мирового уровня — Марко Бобинацу, директору по стратегическим альянсам компании Thales.

PCI DSS: Глобальный стандарт безопасности в мире платежных карт

В современном бизнес-ландшафте, где цифровые транзакции стали нормой, стандарт безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS играет ключевую роль в защите конфиденциальной информации клиентов и обеспечении доверия к платежным системам. Ведущие платежные системы мира — American Express, Discover, JCB, MasterCard и Visa — объединили усилия для создания единой системы требований, направленной на обеспечение максимальной защиты конфиденциальной информации при обработке платежей. Регламент охватывает все аспекты защиты информации о держателях карт и конфиденциальных аутентификационных данных на любых этапах их жизненного цикла: хранение, обработку и передачу.

Согласно этим требованиям, каждая организация, вовлеченная в процесс обработки платежных карт, обязана соблюдать установленные нормы безопасности. Это касается всех участников рынка: продавцов, операторов по обработке данных, эквайеров, эмитентов и поставщиков услуг. Кроме того, стандарт распространяется на организации, которые в той или иной мере взаимодействуют с данными держателей карт или конфиденциальными аутентификационными данными.

В чем заключаются основные различия между PCI DSS версии 3.2.1 и версии 4.0?

Новая версия 4.0 вносит значительные изменения в подход к защите данных держателей карт, отличаясь от предыдущей версии 3.2.1 по ряду ключевых аспектов.

Индивидуальный подход к безопасности

PCI DSS 4.0 отказывается от жесткой модели «контрольного списка», предоставляя организациям возможность разрабатывать решения с учетом специфики их бизнес-среды и уровня риска. Это позволяет компаниям демонстрировать соответствие требованиям, используя методы, наиболее подходящие для их бизнес-модели.

Безопасность как непрерывный процесс

Новый стандарт подчеркивает, что обеспечение безопасности — это постоянная работа, а не единоразовое достижение. Версия 4.0 требует регулярного мониторинга, тестирования и адаптации систем безопасности.

Повышенная гибкость в реализации

Несмотря на сохранение базовых требований безопасности, PCI DSS 4.0 предоставляет организациям больше свободы в их реализации, открывая возможности для инновационных решений в области защиты данных.

Расширенные меры аутентификации

Особое внимание в новой версии уделяется надежной аутентификации для доступа к критическим системам и данным. PCI DSS 4.0 стимулирует внедрение многофакторной аутентификации (MFA) во всех возможных случаях.

Усиленное шифрование и криптографическая архитектура

Стандарт предоставляет более четкие рекомендации по управлению зашифрованными данными держателей карт и подчеркивает важность надежной криптографической инфраструктуры, включая правильное управление ключами и использование современных стандартов шифрования.

Новые требования PCI DSS усиливают требования к безопасности PIN-кодов и криптографических ключей

Стандарт PCI DSS в первую очередь касается комплексной безопасности данных, тогда как стандарт PCI PIN фокусируется конкретно на защите персональных идентификационных номеров, используемых в платежных транзакциях. Последняя версия, PCI PIN 3.1, вводит обновления, касающиеся функций ввода ключей.

С 1 января 2024 года вступает в силу обязательное требование: любой аппаратный модуль безопасности (HSM), применяемый в производственных средах, должен использовать устройство загрузки ключей, сертифицированное по стандарту безопасности транзакций PCI PIN (PCI PTS). По сути, это запрещает использование стандартного оборудования для управления открытыми компонентами криптографических ключей, даже в защищенных помещениях.

Соблюдение PCI DSS — ключ к финансовой безопасности и доверию клиентов

Несоблюдение требований стандарта PCI DSS может привести к существенным штрафам — от 5 000 до 100 000 долларов в месяц в зависимости от ряда факторов. Кроме того, организации рискуют потерять право на обработку платежных карт, что серьезно нарушит их бизнес-операции.

Однако последствия несоблюдения могут быть гораздо серьезней. Стандарт PCI DSS демонстрирует приверженность защите конфиденциальных данных клиентов, формируя важное доверие у потребителей и деловых партнеров. Утечка данных из-за недостаточного уровня безопасности может серьезно подорвать репутацию компании и привести к утрате деловых возможностей.

Принципы безопасности, заложенные в PCI DSS, согласуются с целями международных (DORA, NIS2 и PSD2) и локальных нормативно-правовых актов, облегчая общее бремя по обеспечению соответствия.

Подготовка к PCI DSS 4.0: ключевые шаги

Подготовка к соблюдению требований стандарта PCI DSS версии 4.0 включает в себя несколько ключевых этапов.

Определение области применения PCI DSS: четко определите среду данных о держателях карт (CDE) — все системы, устройства или процессы, взаимодействующие с данными платежных карт.

Анализ пробелов: проведите всестороннюю оценку для сравнения текущего состояния безопасности с требованиями PCI DSS 4.0. Выявите любые пробелы технического и процедурного характера, требующие устранения.

Сканирование уязвимостей: определите процесс сканирования уязвимостей, включая выбор соответствующего поставщика услуг сканирования, если вы планируете передать сканирование на аутсорсинг, а также частоту сканирований и способы своевременного устранения уязвимостей.

Регулярные внутренние оценки: не полагайтесь исключительно на внешние аудиты. Составьте график регулярных внутренних проверок соблюдения и рисков для выявления потенциальных проблем на ранней стадии.

Формирование экспертной команды: объедините специалистов, разбирающихся в требованиях PCI DSS версии 4.0, системной безопасности и специфике вашей отрасли.

Разработка детальной стратегии соответствия: создайте комплексную дорожную карту, в которой будут прописаны методы устранения выявленных несоответствий, внедрения необходимых мер безопасности, документирования процедур и поддержания соответствия требованиям на постоянной основе. Эта стратегия станет основой для всего процесса обеспечения соответствия стандарту.

Thales: надежный партнер в обеспечении соответствия PCI DSS

Thales упрощает сложный процесс соответствия требованиям PCI DSS, предлагая комплексные решения безопасности, ориентированные как на защиту данных, так и на операционную эффективность. Вот ключевые преимущества сотрудничества с Thales:

Стратегические преимущества партнерства с Thales:

— Упрощенная процедура соблюдения требований: решения Thales разработаны с учетом требований PCI DSS, что облегчает процесс внешней проверки соблюдения норм и экономит ценные время и ресурсы. Забудьте о традиционных проблемах при аудиторских проверках — вместо этого вы получите уверенность, основанную на проверенных временем средствах безопасности.

— Оптимизация операционных расходов: консолидация решений безопасности от одного поставщика. Thales, позволяет оптимизировать инфраструктуру кибербезопасности и снизить сложность и затраты, связанные с управлением множеством разрозненных систем и вендоров.

— Легкая интеграция решений по защите данных: линейка продуктов Thales для шифрования и защиты данных легко интегрируется, обеспечивая надежную безопасность данных держателей карт. Этот многоуровневый подход гарантирует всестороннюю защиту для соблюдения строгих требований PCI DSS.

— Проверенная экспертиза в сфере безопасности: за более чем 30-летнюю историю в области кибербезопасности Thales накопила глубокие знания об эволюционирующих угрозах и нормативных требованиях. Будучи единственным игроком информационной безопасности в ЕС с таким обширным опытом, Thales способна предоставить комплексную поддержку в соблюдении требований стандарта.

— Доверие со стороны финансовых учреждений: решения Thales задействованы в 80% международных платежных транзакций и обеспечивают безопасность операций ведущих мировых банков. Наш непревзойденный опыт в финансовом секторе демонстрирует нашу приверженность защите критически важных данных.

Компания Thales, ведущий мировой поставщик решений для защиты данных, предлагает комплексный подход к выполнению строгих требований стандарта безопасности индустрии платежных карт PCI DSS 4.0. Ключевым элементом этого подхода является аппаратный модуль безопасности payShield10K, который служит фундаментом для обеспечения соответствия PCI DSS. В сочетании с программной платформой CipherTrust Data Security эти продукты образуют интегрированное решение, минимизирующее потребность в дополнительных системах для защиты конфиденциальных данных клиентов и корпоративной информации. Консолидация средств безопасности от единого вендора упрощает процесс внедрения и обеспечивает более эффективное использование ресурсов по сравнению с разрозненными решениями от различных поставщиков. Такой интегрированный подход позволяет снизить совокупную стоимость владения и повысить производительность систем безопасности.

Для более подробной информации о решениях компании Thales в области защиты данных и обеспечения соответствия отраслевым стандартам безопасности рекомендуется посетить соответствующий раздел на корпоративном сайте.