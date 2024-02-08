HUAWEI MateBook D 16: Искусственный интеллект на рабочем столе

ИИ идет в потребительский сегмент быстрее, чем мы думаем.

Ранее мы достаточно подробно рассказали о флагмане HUAWEI MateBook D 16 (2024), который оснащен процессором Intel Core i9-13900H, видеокартой Intel Iris Xe Graphics, двухканальной оперативной памятью емкостью 16Гб и высокоскоростным терабайтным SSD-накопителем. Core i9-13900H — это один из самых быстрых мобильных процессоров на рынке (14 ядер и 20 потоков с базовой частотой 2600 МГц). Понятно, что все это было бы замечательно загрузить, и ИИ, который, повторимся, слишком уж быстро пошел в массовый потребительский сегмент, тут, как говорится, в помощь.

В базе всего этого разговора — надстройка или встроенный помощник Copilot, который фактически представляет доступ к возможностям ИИ для пользователей прямо с рабочего стола Windows 11.

Возможности Copilot ввергают неподготовленного пользователя в состояние крайнего удивления — например, в Windows 11 с его помощью можно выполнять распространенные задачи, такие как изменение некоторых параметров Windows. В самом Microsoft отмечают, что Copilot доступен в качестве предварительной версии в рамках последнего обновления для Windows 11 (а ранее исключительно как часть браузера Edge). Первоначальные рынки для Copilot в предварительной версии включают Северную Америку и некоторые части Азии и Южной Америки. Доступно это обновление и в Казахстане.

Тем, кто знаком с чат-ботом Bing, возможности так называемого генеративного ИИ не покажутся чем-то новым, но для тех, кто не знаком, мы раскроем некоторые детали.

Для начала, что такое генеративный ИИ. Собственно, самое главное зашифровано в названии «генеративный», то есть, это модель ИИ, которая способна генерировать самый разнообразный контент — от классики жанра — текста, до изображений и даже видео/аудио. Роль креатора здесь сводится к тому, чтобы задать «тон», направление для этого контента.

Понятно, что сейчас слишком мало данных, чтобы оценить, насколько действительно полезным может оказаться генеративный ИИ для каких-то профессиональных задач, но теоретически даже на «низком» старте эта технология способна существенно улучшить производительность труда, автоматизируя ряд рутинных процессов.

Сценарии использования

Ранее мы говорили о творчестве, например дизайне и журналистике, там, где нужна креатура каких-то идей, сценариев, различные компиляции. В случае генеративного ИИ все это задается на языке человека, и это сильно оживляет процесс.

В бизнесе самые интересные точки приложения для генеративного ИИ — коммуникации между компаниями и потребителями. Здесь, возможно, мир вплотную подошел к тому, чтобы автоматизировать работу разнообразных контакт-центров, что до сих пор не удавалось по ряду причин. Очень интересные возможности открывает генеративный ИИ в медицине, фармацевтике и науке в широком смысле — там, где приходится работать с большими объемами данных. Здесь же возникает и этический вопрос, особенно на стыке с медициной, который, конечно же, сейчас активно обсуждается.

Это в двух словах, то, что на поверхности.

И, конечно, проблемы. Для того, чтобы учить ИИ, не важно какой, нужны данные. Хорошие данные. Если их нет, то будет и результат соответствующий. Второе. Есть очень специфический термин для этого предмета — «контроль выхода или выпуска». Он означает качество генерируемых данных, которые, как мы знаем, могут быть, мягко говоря, не релевантными. Например, широко известны случаи, когда ИИ не просто вольно пересказывал исторические факты, он фактически переписывал историю, выдавая это за чистую монету. В общем, с этим есть большие вопросы. Этический момент, слегка затронутый выше, это лишь верхушка айсберга. Наконец, ИИ способен пробить «дно» в вопросе авторских прав, вольно интерпретируя и «дополняя» объекты, которые им защищены. И это только начало списка.

И все-таки, на потребительском уровне это очень волнительно — оказаться там, где гранды нон-фикшн даже и мечтать не могли, робко раскрывая тему ИИ в своих произведениях. И здесь мы взглянем чуть ближе на Copilot — ИИ, интегрированный в Windows 11 (ОС от Microsoft).

Ближе, чем мы думаем

О генеративном «начале» Copilot мы сказали достаточно. В основном это, конечно, работа с текстами — ответы на вопросы, генерация текстов по заданным параметрам. Ниже фрагмент работы Copilot: мы попросили ответить на вопрос «Что такое Copilot?».

Итак, читайте (без купюр): «Copilot — это искусственный интеллект, который помогает вам в разных ситуациях, от личной жизни до работы. Вы можете общаться с Copilot на естественном языке и получать полезную информацию, ответы на вопросы, советы и рекомендации. Copilot также может создавать разнообразный контент, такой как стихи, истории, код, эссе, песни, пародии на знаменитостей и многое другое, используя свои знания и слова. Copilot — ваш повседневный ИИ-помощник. Если вы хотите узнать больше о Copilot, вы можете посетить официальный сайт или русскоязычную версию. Там вы найдете подробную информацию о возможностях и функциях Copilot, а также примеры его работы. Вы также можете попробовать Copilot в Excel, чтобы анализировать и исследовать свои данные с помощью ИИ».

Где еще в практическом смысле интересен Copilot?

Редактирование изображений. В Copilot интегрирована нейросеть Dall-E, которая позволяет создавать и редактировать изображения. Просто задайте смысл, стиль и через несколько секунд получите разнообразные варианты.

Программирование. Copilot может не только «разобрать» приложение, но и модифицировать код. Эту опцию не тестировали.

Управление Windows 11. Ранее уже упоминали об этом. Реализовано на начальном уровне, но в скором времени обещают расширение функционала.

Что на практике?

При определенной сноровке такие инструменты, как ИИ Copilot в Windows 11, действительно способны улучшить производительность. Другой вопрос в том, что Copilot генерирует как бы «истину в последней инстанции», а более критический подход в той же журналистике означает работу с множественными источниками. С другой стороны, для широкого круга потребительских задач такого подхода более, чем достаточно.

И аппаратная база. Если вы работаете в многозадачном режиме, где ИИ перемежается с другими ресурсоемкими приложениями, нужны производительные устройства. Такие, как HUAWEI MateBook D 16 — тут задела хватит на все, а не только на искусственный интеллект. Так что наслаждайтесь будущим уже сейчас.