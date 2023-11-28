Бюджет с выгодой: почему ноутбук HUAWEI MateBook D 14 — правильный выбор

Компания Huawei продолжает наращивать потенциал на рынке портативных устройств.

Выбор большой: от премиальных до бюджетных версий ноутбуков. Сегодня на обзоре будем знакомиться с представителем второй категории — бюджетным и качественным ноутбуком HUAWEI MateBook D 14.

HUAWEI MateBook D 14 — это стильное офисное устройство, воплощающее в себе изысканный дизайн и практичность. Разработанное с учетом потребностей бюджетных пользователей, данное устройство особенно привлекательно для молодежи, студентов, фрилансеров и для корпоративного использования. Это предпочтительное направление формирует не только доступную ценовую политику модели, но и перераспределение приоритетов в ее характеристиках с высокой производительности на практичность и удобство в использовании.

Гармония дизайна и эргономика

Когда обычный ноутбук окутывается галстуком и направляется на работу, возникает утонченный бизнес-ноутбук! Почему галстук? Всё потому, что эти атрибуты придают ему внешнюю элегантность и строгую минималистичность, сравнимую с классическим деловым костюмом. Да, это не просто электронное устройство; это стильный и умный аксессуар для корпоративной работы.

Внешне устройство выглядит идентично предыдущим собратьям — моделям HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook D 16. Отличие только в начинке: варианты комплектации могут принципиально отличаться, в зависимости от потребностей пользователя.

Корпус из магниевого сплава выглядит прочно, надежно укрывая хрупкие внутренности. Красивый металлический цвет изделия играет легким сиреневым оттенком с мелкими вкраплениями, которые маскируют отпечатки рук и создают легкий эффект матовости. Посреди верхней панели красуется логотип компании-производителя, выполненный в зеркально-металлическом оттенке. Хоть и не новое, но потрясающе стильное решение!

Механизм петель и доводчиков легко поднимает крышку, а в закрытом положении она удерживается, не обращаясь к магнитам. Зацепить крышку удается только спереди, там, где ее край выделяется. После этого крышка без усилий приподнимается и откидывается, но легкий корпус при этом немного подпрыгивает и отступает назад. Для того чтобы ноутбук не терпел регулярные удары об стол, придется при открытии крышки нижнюю часть придерживать рукой.

Максимальный угол раскрытия корпуса составляет 180 градусов.

На нижней части выделяются отсеки для десяти крепежных винтов, обеспечивающих устойчивость нижней части корпуса. Там также расположены две передние плавные короткие опоры и одна длинная задняя, обеспечивающие оптимальное распределение веса. Под длиной опорой расположилась двойная большая вентиляционная решетка с мельчайшими отверстиями для системы охлаждения, а также две небольшие решетки справа и слева, за которыми «спрятались» интегрированные динамики, отвечающие за качественное звучание.



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Вся задняя область устройства закрыта сплошной поворотной петлей. Между этой панелью и основанием находятся щели для выведения теплого воздуха, которые убраны под закрытым угловым выступом.

В правом углу нижней части лицевой панели находится круглый аккуратный выключатель питания. Кнопка оборудована дактилоскопическим сканером, что обеспечивает возможность идентификации пользователя во время включения ноутбука.

На переднем фасаде нижней части корпуса находятся два микрофона предназначенных для проведения онлайн конференций.

Кнопки на клавиатуре имеют крупный, квадратный формат 16×16 мм, с расстоянием между их краями — 2 мм. Размер функциональных клавиш 15×8 мм, длина пробела — 100 мм. Не хватает подсветки, но шрифт на клавишах четко прорисован и удобен для восприятия. Нажатие на клавиши бесшумное и мягкое.

Под клавиатурой расположен сплошной тачпад без видимых кнопок размером 120×73 мм. Реакция на прикосновения хорошая, все жесты срабатывают четко.

Full HD — яркая энергия современных устройств

HUAWEI MateBook D 14 не только хранит документы, но и «читает» их с энтузиазмом благодаря высококачественному 14-дюймовому дисплею. Тонкие рамки вокруг экрана создают впечатляющий вид и максимизируют соотношение экрана и корпуса. Грани рамок, тонкие по 5 мм по краям и 10 мм сверху, словно невидимо сливаются с окружающим пространством, усиливая ощущение погружения. В верхнюю часть экрана встроена миниатюрная камера (720p) с традиционно скромным качеством изображения. Однако с видеозвонками она вполне справляется.

IPS-матрица экрана с разрешением Full HD 1920×1080 пикселей дает яркие цвета и четкость изображения. Поверхность матрицы однородная матовая, блики при просмотре изображения отсутствуют.

В наше время экран любого личного устройства — это мини-проекция реальности. Поэтому кристальная ясность и кинематографическая четкость изображения на дисплее является стандартным условием для выбора современного устройства.

Кроме того, Full HD матрица прекрасно справляется с визуализацией мультимедийного контента, делая просмотр фильмов и потокового видео настоящим наслаждением. Высокая детализация позволяет увидеть каждую линию в рисунке, ощутить каждую текстурную ноту в фотографии и четкое изображение в видео. Погружение в контент глубокие, а цвета играют особой яркостью и контрастностью выше средних значений. Это заметно с разных углов обзора. Сильных искажений цвета при этом не ощущается. Контрастность можно было бы уменьшить или обозначить такую опцию в настройках для возможности самостоятельного регулирования.

Визуальные впечатления от экрана в HUAWEI MateBook D 14 оказались положительными не только во время работы в удобном офисе с приглушенным светом, но и при очень ярком солнечном освещении, максимальное значение яркости 300 кд/м². Автоматическое изменение значения яркости при смене освещения также отсутствует.

Порты и интерфейсы

На правой боковой панели HUAWEI MateBook D 14 разместился только один порт USB 2.0 Type-A.

На левой стороне расположены порты USB Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI для видеовыхода, а также комбинированный аудиоразъем для подключения наушников. Оба порта USB поддерживают технологию Power Delivery. Особенно удобно, что первый из них также служит для подключения адаптера питания. Однако стоит отметить, что при использовании розетки одновременное подключение к двум мониторам невозможно.

Аккумулятор и мобильность

Аккумулятор мощностью 65 Вт обеспечивает достаточную емкость для продолжительной автономной работы, делая HUAWEI MateBook D 14 отличным выбором для мобильных пользователей. В отличие от предыдущей версии в HUAWEI MateBook D 14 шнур USB Type-C не прикреплен к блоку питания и отсутствует проприетарный штекер. То есть шнур можно подключить к пауэрбанку или к любому другому устройству, которое есть под рукой. Я упустила момент, когда зарядка для ноутбука стала выглядеть как зарядка для смартфона. Для офисных устройств — это, пожалуй, самое гармоничное решение, которое также высоко оценят путешественники и фрилансеры.

Зарядился ноутбук примерно за два часа и этой заряда хватило примерно на полтора дня серфига в сети и просмотра текстовых документов. То есть HUAWEI MateBook D 14 можно один раз «покормить» и смело брать с собой в трансатлантический перелет.

Оперативная память и хранение данных

С вариантами от 8 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти и быстрыми SSD-накопителями вместимостью от 256 ГБ до 512 ГБ, HUAWEI MateBook D 14 обеспечивает хорошую отзывчивость и быстрый доступ к данным. Я не знаю, есть ли дополнительные слоты и возможность увеличить объем памяти, но стартовых характеристик хватит на все стандартные потребности, которые обычно возлагаются на портативные устройства.

Графика

Графика Intel Iris Xe, встроенная в ноутбук HUAWEI MateBook D 14, является интегрированной видеокартой, разработанной для использования с процессорами Intel Core от 11 до 13 поколения.

Intel Iris Xe предоставляет улучшенную графическую производительность по сравнению с предыдущими интегрированными графическими решениями от Intel. Она предназначена для поддержки широкого спектра задач, включая повседневные вычисления, просмотр мультимедийного контента, а также некоторые легкие игры.

Одной из особенностей Intel Iris Xe является поддержка технологии Intel Xe Graphics Architecture, которая призвана обеспечивать более высокую производительность и эффективность в сравнении с предыдущими графическими архитектурами Intel. Для бизнес-устройств нет необходимости в использовании мощной видеокарты. Более того, такой выбор может противоречить стремлению к легкости и компактности в данном контексте.

Процессор и производительность

В данной конфигурации HUAWEI MateBook D 14 установлен процессор Intel Core i5-1240P (12 ядер и 16 потоков). Такая начинка обеспечивает надежную и эффективную производительность для повседневных задач и поддерживает все стандартные офисные приложений.

Является ли герой сегодняшнего обзора «бессмертным пони» или сдаётся при первой серьезной игре, нам расскажут специальные стресс-тесты. Чтобы подойти к испытаниям разумно, мы не используем привычные AIDA64, Thaiphoon Burner, 3DMark и другие тестовые программы для игровых машин и графических монстров. В данном случае нам нужно проверить на прочность офисное устройство, а для этого лучше всего подойдет бенчмарк PCMark 10. Программа предназначена для комплексного тестирования производительности компьютера. Тест захватил одновременно несколько сценариев повседневного использования устройства, такие как просмотр видео, онлайн-звонки по видеосвязи, работа с картами, серфинг в поисковике, переписки в мессенджерах, просмотр графических изображений и другое.

Ноутбук прошел тест под максимальной нагрузкой на процессор и графику. Чтобы вы смогли сравнить показатели HUAWEI MateBook D 14 с другими аналогичными моделями при работе в разных профилях, прикрепляю ниже таблицу, в которой указан общий бал производительности всей системы.

Заключительный результат оказался весьма неплохим и составил 4941 балл. Чуть ниже показаны значения отдельных категорий тестирования. Полученные данные более чем приемлемы для того, чтобы занимать верхние позиции по производительности в похожем сегменте устройств. При снижении уровня графики возможно поиграть в «Танки» или другие не требовательные игры.

Стоит отметить, что под зарядкой и обычной рабочей нагрузкой ноутбук не греется. Панель заметно потеплела только во время стресс-тестов.

Пришло время подвести итоги и отметить все главные преимущества HUAWEI MateBook D 14:

— легкость и портативность;

— офисная производительность: за маленьким корпусом скрывается множество ядер и потоков Intel Core i5-1240P, готовых к выполнению самых требовательных задач;

— графика: встроенная графика Intel Iris Xe справляется со всеми важными корпоративными задачами;

— стиль: четкий, современный дизайн, выраженный в красивом металлическом корпусе;

— захватывающий дисплей: разрешение Full HD на 14-дюймовом мониторе оставляет приятные впечатления от картинки и комфорт в глазах;

— безопасность: уникальный выключатель питания с дактилоскопическим сканером не только удобен в использование, обеспечивает индивидуальную защиту, но и выглядит аккуратно.

— оптимизированная вентиляция: интеллектуальная система охлаждения гарантирует стабильную работу, даже в самых интенсивных сценариях использования;

— современные детали: например, разъемы USB с поддержкой Power Delivery.

Среди недостатков, на мой субъективный взгляд, можно выделить ограниченное количество интерфейсных разъемов. Приятным было бы наличие, по крайней мере, еще одного дополнительного порта USB для более удобного подключения смартфона. Свободного места на корпусе для этого предостаточно.

Бизнес-ноутбук — настоящий магнит для важных встреч. Когда он открыт на столе, вас воспринимают как человека, который всегда в движении, всегда на связи. Это как VIP-билет на бизнес-платформе. HUAWEI MateBook D14 — это сбалансированное решение, которое сочетает в себе мощь и стиль. Устройство деловой категории не просто инструмент работы, он — часть стиля и имиджа в деловом мире.

Производитель смело вышел на крайне насыщенный рынок портативных устройств, представив свой новый продукт. Однако такие характеристики, как соотношение цена-качество и возможность выполнять разнообразные задачи, привлекут внимание большой аудитории — от студентов до предпринимателей. Несмотря на конкуренцию, HUAWEI MateBook D 14, безусловно, найдет своих поклонников.