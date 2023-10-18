APM-решения для банков на рынке Казахстана: какое выбрать?

Перед финансовыми компаниями стоит непростой выбор между двумя гарантированно надежными Dynatrace и Instana. Раскрываем подробности выбора и рассказываем об APM-инструментах.

Включение в отчет Gartner Magic Quadrant, или, как его принято называть, магический квадрант Gartner, является знаком качества и надежности APM-решения. Если Gartner внес платформу в свой отчет, это автоматически значит, что такое APM-решение обеспечивает 90% наблюдаемости. Dynatrace и Instana от IBM — APM-инструменты, удовлетворяющие двум основным критериям подходящего решения: они внесены в квадрант Gartner и представлены на рынке Казахстана. При этом Dynatrace занимает лидирующую позицию в свежем отчете, опубликованном в июне 2023 года, а Instana — в числе претендентов на лидерство. Отлично, первый фильтр пройден. Но теперь перед финансовыми компаниями Казахстана стоит непростой выбор между двумя гарантированно надежными решениями и необходимостью понять, какое из них лучше закроет задачи бизнеса.



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Обзор общих сходств и отличий Dynatrace и Instana

Основное предназначение Dynatrace и Instana — мониторинг и управление производительностью приложений и инфраструктурой. Помимо информации о производительности и проблемах в работе приложений, они предоставляют отчеты об уровне использования ресурсов. В состав функциональности решений входят технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации процессов мониторинга и анализа данных.

Отличия начинаются с этапа установки. При установке Instana требуется настраивать отдельные агенты для каждого языка программирования или типа приложения, таких как Java, PHP, Node и других. В случае работы с Dynatrace достаточно настроить одного универсального агента, который может наблюдать за различными уровнями архитектуры приложения. Также Dynatrace способен развертывать и использовать наблюдаемость с нулевым предварительным знанием целевых архитектур приложений, технологических стеков и т. д.

С точки зрения архитектуры различий нет: и Dynatrace и Instana могут быть развернуты в облаке или на собственной инфраструктуре клиентов. В случае облачных технологий критическим становится вопрос безопасности данных, особенно когда речь идет об инфраструктуре целого банка. Также в случае облачных технологий компания попадает в зависимость от одного поставщика. Модель on-premise выглядит более надежно и управляемо для клиента, так как программное обеспечение защищено и находится на его территории.

Возможности масштабирования обоих инструментов достаточны, чтобы мониторить большое количество приложений и различные типы технологий. Instana относительно новый игрок на рынке APM-решений Казахстана, в то же время Dynatrace уже успел зарекомендовать себя как инструмент, способный обрабатывать большие объемы данных и предлагать глубокий анализ, используя технологии машинного обучения. Технические возможности Dynatrace позволяют развертывать более 100 000 хостов с сотнями пользователями платформы.

В составе обоих решений предусмотрен широкий выбор функций. В частности, Dynatrace и Instana можно применять для мониторинга производительности кода, трассировки запросов, анализа зависимостей и автоматизации процессов. Если базовых функций недостаточно, то Dynatrace готов предложить продвинутые. Например, инструмент автоматически обнаруживает проблемы прямо из коробки без какой-либо ручной настройки. Функциональность Dynatrace позволяет прогнозировать проблемы, дает рекомендации по оптимизации и автоматически определяет влияние ИТ-проблемы на бизнес, в том числе показывает, какое количество пользователей пострадало и что это были за пользователи, а также посчитает число ошибочных транзакций.

Серьезные отличия «под капотом»

При рассмотрении двух решений выявились отдельные блоки функциональности, которые присущи только Dynatrace. Насколько для конкретного банка критично наличие этих возможностей — решать нужно индивидуально, исходя из целей и задач бизнеса.

Вопрос безопасности ИТ-решения один из основных для любой финансовой компании, что подтверждает статистика «Лаборатории Касперского». Согласно приведенным данным, число атак на бизнес с использованием шпионских программ, которые могут следить за действиями пользователя и перехватывать персональные данные, за I квартал 2023 года увеличилось в Казахстане почти на 20% по сравнению с I кварталом предыдущего года. Также стремительно увеличилось количество троянских банковских атак в этот период. В Казахстане число пользователей, которые подверглись атакам, выросло на 92%.

В функциональности Dynatrace предусмотрены широкие возможности по обеспечению безопасности банковских приложений и защите от потенциальных угроз. На фоне высокой озабоченности рынком вопросами безопасности в 2023 году логично предположить, что надежность и многофункциональность решения Dynatrace являются основными причинами его лидерства в квадранте Gartner.

Известно, что платформа обладает интеллектуальной способностью автоматически обнаруживать аномалии на любом уровне инфраструктуры и во всех приложениях банка, а также прогнозировать возможные угрозы и атаки, основываясь на прецедентах. Подход Dynatrace к обеспечению безопасности банков базируется на аналитике данных и технологиях машинного обучения. Для оперативного реагирования на инциденты Dynatrace позволяет отслеживать актуальное состояние безопасности приложений и инфраструктуры в режиме реального времени. А для получения всеобъемлющей картины безопасности банковской среды решение может быть интегрировано с другими популярными инструментами, такими как SIEM (системы управления информационной безопасностью), IDS (системы обнаружения вторжений) и WAF (веб-файрволы).

К вопросам бизнес-аналитики Dynatrace также предлагает подходить комплексно, используя набор инструментов для точного отслеживания и измерения важных бизнес-метрик. Например, решение позволяет настраивать цели конверсии и использовать функции захвата бизнес-метрик из браузера пользователя и из вызовов методов в бэкэнде приложения без изменения кода или HTML-разметки. При необходимости с помощью Dynatrace можно получить развернутую информацию о пользователях. В частности, данные о каждом их входе и выходе — для понимания потока действий и элементов, привлекающих внимание пользователей, а также о типе браузера, устройстве и местоположении каждого нового или повторно вернувшегося на сайт пользователя — для анализа поведения и предпочтений различных групп аудитории. Интересно еще и то, что Dynatrace автоматически обнаруживает и регистрирует ситуации, когда пользователи находятся в состоянии фрустрации и, например, совершают «яростные клики» (Rage Clicks), покидают сайт или приложение без выполнения конкретных действий. Все это может служить основой для качественного улучшения пользовательского опыта за счет устранения выявленных проблем в процессе регулярного мониторинга.

Для усиления эффективности анализа данных и улучшения мониторинга производительности разработчики Dynatrace предусмотрели доступность интеграции решения с другими популярными системами аналитики, такими как Google Analytics и Adobe Analytics.

Нередки ситуации, когда мониторинговая система при проблемах с производительностью или инцидентах в инфраструктуре генерирует большое количество оповещений, что провоцирует своего рода «бурю оповещений». Операторам отдела поддержки трудоемко отфильтровывать и обрабатывать все уведомления, особенно если они повторяются или не являются существенными для проблемы. В таких случаях платформа Dynatrace может интеллектуально управлять и автоматически сокращать количество ненужных оповещений. В это время операторы могут сосредоточиться на реально значимых проблемах и инцидентах. Это делает процесс мониторинга и реагирования на проблемы более эффективным и позволяет операторам быстрее реагировать на критические события.

Одна из ключевых возможностей, доступных в базовой версии Dynatrace, — автоматический мониторинг до уровня кода. Банк может получать детальную информацию о производительности и времени выполнения каждого метода в приложении благодаря хранению в трассировках подробностей о производительности на уровне методов.

Механика работы системы заключается в том, что Dynatrace генерирует трассировку в виде последовательности связанных span-ов в момент, когда приложение выполняет определенные операции или вызывает методы.

Используя трассировки Dynatrace, разработчики и операторы могут получить глубокое понимание происходящего внутри приложения, идентифицировать медленные, неэффективные или проблемные методы, анализировать и оптимизировать производительность и локализовывать проблемные участки в коде. Это позволяет улучшить производительность приложения, повысить качество и обеспечить более быструю отладку и разрешение проблем. Вся эта информация генерируется автоматически и предоставляется в детализированном виде в интерфейсе Dynatrace.

Результат сравнения решений на заметку банкам

Два рассмотренных APM-решения, представленные на рынке Казахстана, идентичны по своему предназначению — оба эффективно решают задачи мониторинга и управления производительностью банковских приложений и систем. Экспертиза обоих решений подтверждена авторитетными аналитиками международного уровня из агентства Gartner.

Dynatrace заметно выделяется на фоне оппонента по широте функциональности, в частности предоставляет собственные эксклюзивные технологии, разработанные с учетом специфики работы и актуальных задач банков. Это, в частности, касается чувствительного для банков вопроса безопасности систем и приложений и возможностей по бизнес-аналитике. Такое разнообразие функций соответственно отражается на цене APM-решения — у Dynatrace она больше, но в любом случае стоимость складывается из множества параметров, поэтому рекомендуем обсуждать с каждым поставщиком индивидуально.