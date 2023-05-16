Удобный прием платежей в соцсети и на сайте: методы топ-селлеров

Обеспечить себе постоянный и большой поток продаж — мечта каждого предпринимателя.

Независимо от размеров бизнеса, финальная конвертация является основным источником доходов. Обеспечивают продажи только тремя методами: качественный и популярный продукт, хорошо продуманная маркетинговая стратегия, высокий уровень обслуживания и предоставления дополнительных услуг. У топ-менеджеров, массово закрывающих продажи, есть свой секрет гарантии высокой потребительской активности — вариативность и удобство оплаты.

Подключив себе сервис приема платежей для инфобизнеса, можно многократно улучшить свою статистику, обрести доверие целевой аудитории и гарантировать стремительный рост продаж своего продукта. По аналитическим данным специалистов Freedom Pay, достаточное разнообразие в сервисах приема платежей, а также возможность осуществлять быстрые переводы в разной валюте увеличивают продажи в среднем на 15%.

Почему это так важно?

Человеческая натура всегда противится тратам личных сбережений, что является научно доказанным фактом. Эта проблема присутствует более чем у 80% людей, независимо от их национальности, возраста или социального статуса. Любые малейшие «сложности» или неудобства при покупке информационного ресурса, который человек не может осязать — потенциальная угроза отказа от проведения сделки. Покупка обязательно должна проходить быстро, с минимальным количеством действий и максимальным комфортом.

Именно поэтому гуру информационного бизнеса, продающие тренинги, курсы и обучающие материалы, прибегают к небольшой хитрости. Подключение бесконтактных методов оплаты оказывается более выгодным, сравнительно со стандартным банковским переводом. Преимущества оплаты сервисами Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или транзакцией с мобильного счета доступны как покупателю, так и продавцу:

— безопасность сделки;

— моментальная транзакция;

— привычная аутентификация покупателя через банкинг;

— вариативность в методах оплаты и валюте.

Качественная система приема платежей делает транзакцию более доступной для покупателя и показывает высокий статус продавца.

Чем плохи банковские переводы?

Следует понять, что нет необходимости отказываться от стандартных и привычных многим банковских переводов и оплаты с карты. Система альтернативных платежей является приятным бонусом для молодого и прогрессивного поколения. Она открывает возможность покупать инфопродукт из любой точки планеты без сложностей с международными переводами или конвертацией валют.

Лучшие продавцы славятся высоким уровнем своего сервиса и качеством предоставляемых услуг, а методы альтернативных способов оплаты — лишь приятный покупателю бонус, способный увеличить конверсию для продавца.