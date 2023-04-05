5 шагов к защите привилегированных учетных записей в организациях

Безопасность, связанная с использованием привилегированных учетных записей внутри организации, имеет приоритетное значение.

Являясь дистрибьютором портфеля Kron, Elcore предлагает множество решений для обеспечения информационной безопасности. Одним из самых востребованных является Single Connect.

Безопасность, связанная с использованием привилегированных учетных записей внутри организации, имеет приоритетное значение, поскольку пользователи обычно заняты исполнением важных для компании задач, а также имеют доступ к конфиденциальной информации.

Для организаций, имеющих значимую IT инфраструктуру, очень важно вовремя предпринять необходимые шаги для защиты учетных записей от несанкционированного доступа и потенциальных взломов. В этой статье мы хотели бы изложить основные пять принципов, которые помогут защитить привилегированные учетные записи:

1. Контролируйте количество привилегированных учетных записей: чем меньше в организации существует привилегированных учетных записей, тем меньше вероятность того, что они будут скомпрометированы. Ограничьте количество привилегированных учетных записей, определив, какие учетные записи действительно требуют привилегированного доступа, и удалив все ненужные.

2. Настройте процедуры безопасного пароля: для защиты привилегированных учетных записей необходимы надежные пароли. Внедрение политик, требующих использования сложных паролей, а также их регулярной смены, может помочь предотвратить несанкционированный доступ.

3. Используйте двухфакторную аутентификацию: двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности привилегированным учетным записям, предлагая пользователям представить вторую форму идентификации в дополнение к их паролю. Это может помочь предотвратить несанкционированный доступ, даже если пароль скомпрометирован.

4. Мониторинг и аудит активности привилегированных учетных записей: регулярный мониторинг и аудит активности привилегированной учетной записи может помочь обнаружить любые подозрительные действия и предотвратить потенциальные нарушения. Это может включать в себя отслеживание попыток входа в систему, отслеживание необычных паттернов поведения и просмотр действий привилегированных пользователей.

5. Обучайте сотрудников передовым методам обеспечения безопасности: обучение сотрудников передовым методам обеспечения безопасности, таким как запрет на совместное использование паролей и важность обеспечения безопасности привилегированных учетных записей, может помочь предотвратить случайные нарушения, вызванные человеческим фактором.

Следование этим пяти принципам, позволяет значительно повысить эффективность защиты привилегированных учетных записей и предотвратить возможные нарушения. Важно отметить, что защита привилегированных учетных записей — это непрерывный процесс, который требует постоянного мониторинга и обновления мер безопасности. Регулярный пересмотр и обновление мер безопасности, а также постоянное информирование о последних угрозах и уязвимостях значительно содействуют обеспечению безопасности привилегированных учетных записей.

Для автоматизации контроля привилегированных учетных записей вы можете воспользоваться PAM решением Single Connect компании Kron.

Single Connect поможет защитить вашу организацию от киберугроз, контролируя авторизованных пользователей в вашей организации с помощью специально разработанных модулей, составляющих решение.

В завершение нашей статьи предлагаем познакомиться с функциями модулей продукта Single Connect:

— Хранилище паролей (Password Vault): Используя этот модуль, вы можете предотвратить кражу злоумышленниками ваших паролей для законных учетных записей и передачу их другим лицам. Осуществляя подтверждение авторизации пользователей, Password Vault позволяет гарантировать полностью защищенную инфраструктуру.

— Менеджер сеансов (Session Manager): Использование Session Manager, позволяет осуществлять полный контроль над привилегированными сеансами и обеспечивать идеальную безопасность доступа, устраняя любую неопределенность в процессе управления доступом.

— Менеджер доступа к базе данных (Database Access Manager): Database Access Manager позволяет повысить безопасность данных, гарантируя соблюдение нормативных требований, а также записывая сеансы администраторов БД при доступе к важным данным.

— Автоматизация привилегированных задач (Privileged Task Automation): масштабируемая и адаптируемая архитектура модуля Privileged task Automation позволяет автоматизировать стандартные операции, устранить перерывы в обслуживании и повысить эффективность работы.

— Управление привилегиями на целевых системах (End Point Privilege Management): функциональность End Point Privilege Management позволяет соблюдать принцип наименьших возможных привилегий для конкретной учетной записи при авторизации в приложениях и действий на целевых системах IT инфраструктуры.

— Аналитика поведения пользователей (User Behavior Analytics): Использование алгоритмов на базе ИИ, позволяет предотвратить риски до того, как они произойдут, и выявить угрозу недружественной активности внутри организации.

Для получения детальной информации о защите привилегированных учетных записей в вашей организации просьба обращаться к a.baitov@elcoregroup.com.

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