Привычка быть первым

Мобильный оператор Altel — первый оператор независимого Казахстана, запустивший эру интернета в Казахстане.

22 декабря войдет в историю телеком-рынка Казахстана, ведь в этот день впервые стартовал открытый аукцион на радиочастоты для сетей пятого поколения 5G. Вспомним, как все начиналось на нашем рынке мобильной связи, и кто был пионером в каждой из технологий — 2G, 3G и 4G.

Мобильный оператор Altel — первый оператор независимого Казахстана, запустивший эру интернета в Казахстане. Начав со стандарта второго поколения связи, Altel прошел долгий путь к сетям пятого поколения. 10 лет назад, в декабре 2012 года оператор Altel первым в Казахстане запустил высокоскоростную сеть четвертого поколения LTE. На тот момент во всем мире LTE в коммерческой эксплуатации была зарегистрирована лишь в 51 стране. Занимавший тогда должность министра транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев отмечал высокую важность запуска LTE, заявив, что «Ее появление в Казахстане станет импульсом для развития интерактивных сервисов и внедрения новых технологий во всех отраслях экономики».

И это только один из примеров того, как Altel становился первым. На самом деле их множество. Уже в 2003 году компания предложила абонентам технологию CDMA2000 (является стандартом 3G), а в 2010 взорвала рынок модемами с технологией EV-DO (Evolution Data Only). Она позволила увеличить пропускную способность канала, что пришлось по душе любителям быстрого интернета.

В 2016 году слияние Tele2 и Altel в одну компанию позволило объединить ресурсы, абонентскую базу и инфраструктуру. Благодаря этому компания упрочила позиции на рынке и стала лидером по качеству предоставляемых услуг. Визитной карточкой оператора стала скорость передачи интернета. Это подтверждает авторитетная компания Ookla, которая является создателем сервиса Speedtest. За последние годы трижды оператор получал награду за «Самую быструю скорость мобильного интернета» в Казахстане.

Лучшие на рынке позиции по базовым станциям четвертого поколения позволили оператору оставаться технологическим лидером. Запуски технологий VoLTE и IpV6 тоже стали первыми коммерческими внедрениями стандартов в Казахстане, подтвердив амбиции компании в желании быть первыми.

В 2021 году Tele2/Altel первым в Казахстане запустил бесплатные зоны 5G. Там абоненты получили возможность пользоваться безлимитным интернетом по технологии 5G без каких-либо ограничений как по объему потребляемого трафика, так и по скорости доступа. Сначала оператор обеспечил покрытие этой технологией популярной прогулочной улицы Панфилова (от ГАТОБ до ул. Карасай батыра), а следом запустил еще две тестовые зоны в самых узнаваемых локациях Алматы — на Медео и Шымбулаке. Оператор продолжает внедрять лучшие инновационные практики и технологии. И вот уже в технических лабораториях Altel был совершен первый тестовый звонок в технологии VoNR, который является целевым решением голосовой/видеосвязи для сетей 5G. VoNR обеспечивает лучший пользовательский опыт, так как во время совершения вызова абоненты также могут пользоваться высокоскоростным доступом к интернету 5G, например, получать доступ к услуге высокоскоростной загрузки.