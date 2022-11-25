Олег Бороненко, Казтелепорт: мы активно развиваем бизнес-направление центров обработки данных

Коммерческий директор АО «Казтелепорт» рассказал о новом Tier III ЦОД в Алматы.

В сентябре текущего года количество крупнейших дата-центров в мире превысило 800. Такие данные озвучили аналитики Synergy Research Group. При этом основные мировые мощности сосредоточены в США (53%), в Европе (16%) и Китае (15%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (11%), оставшиеся 5% — в других странах. При этом рост инвестиций в строительство ЦОДов и их апгрейд постоянно растет.

Казахстан также не отстает от мировых тенденций, развивая рынок центров обработки данных. Этим летом крупный инфраструктурный провайдер «Казтелепорт», присутствующий на рынке уже более 20 лет, запустил в Алматы новый Tier III ЦОД с подтверждающим сертификатом от Uptime Institute. О том, какие услуги будут в нем доступны, а также в целом о бизнесе компании по предоставлению услуг дата-центра, рассказал Олег Бороненко, коммерческий директор АО «Казтелепорт».

— Олег, «Казтелепорт» запустил в Алматы новый коммерческий дата-центр. Расскажите подробнее о проекте.

— АО «Казтелепорт» — дочерняя организация Народного банка РК, один из крупнейших телекоммуникационных и облачных провайдеров Казахстана, поставщик ИТ-сервисов с высоким уровнем качества и безопасности. Мы предоставляем комплексные решения для заказчиков на уровне ИТ-инфраструктуры, от аренды вычислительных ресурсов до комплексной защиты от кибератак. Первые планы необходимости строительства отдельно стоящего дата-центра были намечены еще в 2016 году, по мере утилизации имеющихся у нас ресурсов. Затем начался этап проектирования. Ситуация с пандемией внесла коррективы в наши планы, поэтому дата-центр мы запустили в 2022 году. Он сертифицирован по международному стандарту Tier III Certification of Design Documents и Tier III Certification of Constructed Facility.

— Что означает сертификация Tier III?

— Это своего рода «знак качества». Сертификация независимого международного института Uptime Institute подтверждает уровень надежности дата-центра. Всего существует четыре уровня сертификации, наиболее распространенный на сегодняшний день — третий. Т.е. стандарт Tier III предполагает, что для профилактического ремонта нет необходимости в остановке ЦОДа, т. к. он работает в обособленном здании, на отдельной огражденной территории, каналы связи и прочее оборудование дублируются, а нормативный простой за 12 месяцев не должен превышать 1,6 часов. То есть, уровень доступности дата-центра составляет 99,982%.

Помимо уровней, по которым оценивается надежность дата-центра, стандарт Tier предусматривает несколько стадий сертификации. Первая стадия проходит на этапе проектирования, когда проектные документы направляются специалистам Uptime Institute. Они оценивают проект, дают корректировки и замечания, и только после того, как специалисты Uptime Institute утвердят проект, ЦОД получает сертификат Tier III Design.

Следующая стадия начинается после постройки ЦОДа — идет проверка соответствия проекту, затем приезжает группа аудиторов Uptime Institute, которые проводят нагрузочное тестирование. И только при выполнении всех условий и прохождении нагрузочных тестов ЦОДу присваивается Tier Certification of Constructed Facility (TCCF).

— Уровней сертификации существует четыре. А чем четвертый отличается от третьего?

— Пока у нас в Казахстане Tier III — самый высокий стандарт. Если в цифрах, то допустимое время простоя дата-центра уровня Tier IV не должно превышать 0,4 часа за год, коэффициент его отказоустойчивости — 99,995%. Для дата-центра уровня Tier III эти показатели составляют 1,6 часа за год и 99,982% соответственно. Технически это выражается в дополнительном резервировании всех инженерных систем жизнедеятельности ЦОДа уровня Tier IV: они должны быть задублированы как N+1. Дата-центров, сертифицированных по четвертому уровню, нет в Казахстане поскольку при строительстве такого ЦОДа оператору необходимо значительно увеличить расходы на оборудование, а такие расходы целесообразны только для больших ЦОДов.

— Расскажите подробнее о технических характеристиках дата-центра Sairam.

— Это полностью автономная система, которая готова к бесперебойной работе. То есть ЦОД Sairam располагает 120 стойками с проектной мощностью 720 кВт, двумя независимыми вводами электропитания, модульными источниками бесперебойного питания, которые защищены системой автоматического пожаротушения и системой контроля доступа. Резервирование обеспечено двумя высоковольтными линиями передачи, двумя мощными трансформаторами и двумя дизель-генераторными установками. Это позволяет ЦОД работать 24/7. Все это подтверждает его надежность.

— Что получают заказчики, размещаясь в новом ЦОД? Какие услуги и сервисы им доступны?

— Стратегической задачей и целью АО «Казтелепорт», в первую очередь, является оказание высококачественных сервисов. Помимо классических услуг ЦОД по размещению клиентского оборудования в стойках, мы предоставляем виртуальные или облачные сервисы (IAAS, Finance cloud, BAAS, DRAAS, гибридное облако), а также телекоммуникационные — выделенные каналы передачи данных и сервисы информационной безопасности (SOC, DDOS, WAF, контроль защищенности инфраструктуры, аренда средств защиты информации, техническая поддержка и обслуживание систем ИБ, администрирование firewall, IPS, Web-proxy).

— Насколько уже заполнен дата-центр Sairam?

— Интерес к услугам дата-центра уровня Tier III, прежде всего, проявляют те компании, которым важно непрерывно обслуживать конечных клиентов. Сейчас мы получаем много запросов со стороны компаний финансового сектора именно на услуги дата-центра Sairam.

— Как раз по теме информационной безопасности — расскажите подробнее, что это за сервисы? И как в целом обстоит вопрос с безопасностью в новом ЦОД?

— Что касается вопроса физической безопасности ЦОДа, как я уже сказал, он построен на отдельной круглосуточно охраняемой территории с самыми современными системами видеонаблюдения, которые работают даже в условиях слабой видимости. Круглосуточно ведется мониторинг всех инженерных систем, а важные зоны оснащены системой контроля управления доступом и механическими замками.

Что касается digital-безопасности, то это одно из основных направлений деятельности нашей компании. Казтелепорт на профессиональном уровне оказывает услуги по информационной безопасности. В нашем штате — высококвалифицированные специалисты, мы имеем сертифицированный SOC и лицензию по ОЦИБ, предоставляем услуги по защите от DDoS и файрволлы.

— Расскажите, как в целом сегодня выглядит сеть дата-центров вашей компании?

— Казтелепорт активно развивает это бизнес-направление. На сегодняшний день у нас в городе Алматы функционирует пять ЦОДов, в Астане — два, в Актау — один. Помимо этого, в работе находится проект по строительству еще одного ЦОД уровня TIER III в Астане. Плановый срок его ввода в эксплуатацию — конец следующего года.

— Насколько сейчас высоки потребности казахстанского бизнеса в услугах центров обработки данных? Предвидите ли вы рост спроса ввиду релокации компаний в Казахстан?

— Казахстанский рынок услуг коммерческих дата-центров растет. По нашим внутренним данным, прирост новых стойко-мест у крупных операторов дата-центров в 2020–2022 гг. составит 68%. Объем рынка Казахстана по состоянию на октябрь текущего года — более 2300 стоек.

При этом оценочно уровень утилизации ресурсов составляет порядка 70%. То есть, мы видим, что рынок активно двигается в этом направлении. Относительно релокации — да, мы прогнозируем умеренный рост. И уже видим заинтересованность со стороны этого сегмента.

— Как вы видите дальнейшее развитие? Вам пришлось скорректировать стратегию, либо все идет по плану?

— Я бы сказал, что это плановые мероприятия. Да, мы наблюдаем увеличенные объемы запросов со стороны рынка, отрабатываем эти запросы, проверяем техническую возможность, готовим коммерческие предложения, заключаем договора. В общем, полностью готовы обеспечить всем необходимым наших потенциальных клиентов. Возможности для этого у нас есть.