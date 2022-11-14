Тадахико Сумитани, Konica Minolta: Казахстан имеет большой потенциал

Интервью с президентом Konica Minolta Business Solutions Europe о печатных трендах, успехах представительства в Казахстане и экспансии в страны Центральной Азии.

Konica Minolta три года назад объявила о масштабном выходе на казахстанский рынок — в Алматы появилось представительство компании, открыт офис в Астане. Сегодня рынок печати претерпевает значительные изменения. Отчасти они обусловлены пандемией, отчасти — органическим уходом от печатных документов в сторону цифровых. О том, какие тенденции заметны сегодня на рынке, как мировой вендор чувствует себя в Казахстане и какие планы строит по развитию в регионе Центральной Азии, в интервью Profit.kz рассказал Тадахико Сумитани (Tadahiko Sumitani), президент Konica Minolta Business Solutions Europe.

— Г-н Сумитани, несколько лет назад Konica Minolta стала позиционировать себя как ИТ-провайдер, предоставляющий полный спектр услуг и продуктов в области управления документооборотом и ИТ-инфраструктурой предприятий, включая системы интеллектуального видеонаблюдения и промышленные решения дополненной реальности. Что такое Konica Minolta сегодня? Насколько успешной оказалась эта трансформация?

— Преобразование в ИТ-провайдера у нас началось достаточно давно, с 2012 года, и продолжалось до 2021 года, включая, в том числе, и поглощение различных компаний. Состоялись покупки ИТ-компаний в разных странах — в США, Франции, Германии, Бельгии, Испании, Дании, Сингапуре. Эта стратегия оказалась достаточно успешной, и мы ее продолжаем. Но у нас есть такое понятие, как среднесрочная программа планирования. Она включает в себя не только поглощения. Сейчас мы начинаем новую веху, Digital Transformation 2022 — она продолжает взятый нами курс.

Что касается печатного направления, оно для нас по-прежнему доминирующее. На него приходится 55-60% нашего бизнеса. Доля устройств для промышленной (полиграфической) и индустриальной печати — порядка 15%. Медицинское направление занимает 7-8%, еще 4-5% приходится на подразделение промышленных материалов, оборудования и специальных пленок (для изготовления дисплеев и т. п.), и по несколько процентов приходится на производство струйных печатающих головок и решения для видеонаблюдения, которые мы начали поставлять относительно недавно.

— В 2019 году Konica Minolta открыла представительство в Казахстане. Какими итогами работы вы могли бы поделиться?

— Исторически у нас сформировался достаточно успешный бизнес в Восточной Европе—сначала мы присутствовали в 9 странах, а теперь их 17. На рынке всего этого региона Konica Minolta является лидером. Казахстан для нас — это достаточно новая история. Она действительно началась только три года назад. Представительство здесь было открыто под управлением Польши. И мы уверены, что Казахстан — очень перспективное направление. Это богатая страна с большим потенциалом рынка.

Важно, что бизнес и самой Konica Minolta, и наших партнеров существенно вырос — представительство было создано именно для этого. С 2019 года он только растет. По итогам 2021 финансового года мы можем объявить о росте в 43% год к году. Мы в три раза увеличили долю в сегменте А3, что является очень существенным для нас. На данный момент у нас также 33% доли рынка в промышленной печати — по данным Infosource мы занимаем в этом сегменте первое место. Для нас это является очень важным показателем.

Хотелось бы отметить, что казахстанский офис был открыт в первую очередь для того, чтобы обеспечить обязательства перед клиентами на предоставление определенного уровня сервиса и ассортимента продуктов. Мы считаем, что это важно не только в печати. Как мы уже говорили, на локальном рынке Konica Minolta предлагает достаточно много разных продуктов — это и бизнес, связанный с решениями для видеонаблюдения, здравоохранения и ИТ. Успешное развитие этих направлений было бы невозможно только силами партнеров.

— Давайте вернемся к печатным устройствам. Что интересного произошло на рынке и в технологическом плане за последние годы?

— Мы не прекращаем инвестиции в направление печати. Оно остается очень важным для нас, и практически во всех сегментах у нас есть новинки. При этом большое внимание мы также уделяем переходу к циркулярной экономике, чтобы наши решения и производства оказывали минимальное влияние на окружающую среду. В сегменте офисной печати максимальное количество инвестиций мы вкладываем в то, чтобы она становилась более экономичной для клиентов. И здесь очень много инноваций в области технологий автоматического удаленного мониторинга, чтобы максимально упростить обслуживание парка печатных устройств. Мы также продолжаем делать значительные инвестиции в промышленные устройства печати. Два года назад мы представили машину AccurioPress C14000 со скоростью печати до 140 стр./мин, выйдя в новый для нас сегмент «тяжелых» цифровых машин. Продолжаем развивать струйные технологии — листовая струйная печатная машина AccuioJet KM-1 уже хорошо известна на рынке, а на следующей выставке drupa 2024 мы представим новую струйную печатную машину. За короткое время мы добились больших успехов в цифровой этикеточной печати, продвигая модель AccurioLabel 230, а вскоре наш модельный ряд в этом секторе будет расширен за счет AccurioLabel 400, в которой используются наработки от нашей флагманской листовой машины.

Мы также сделали значительные инвестиции в занимающую уникальные позиции на рынке компанию MGI. Она предлагает системы цифрового облагораживания, позволяющие делать выборочное лакирование и фольгирование, а недавно начала серийные поставки цифровой машины формата B1 AlphaJet, сочетающей в себе технологии цветной струйной печати и цифрового облагораживания.

Это инвестиции, которые идут в новые технологии, в новые продукты на ближайшее время. И несмотря на то, что мы экспериментируем с новыми направлениями, такими как ИТ и AR, печать для нас остается основным предметом и областью инвестиций.

При этом мы не ставим себе цель создать продукты и сервисы, которые будут самыми лучшими во всех сегментах. Но у нас есть определенные ниши, в которых мы — лидеры, и мы хотим оставаться таковыми. Для нас, например, принципиально важно быть лучшими в категории промышленной печати в ряде сегментов. Например, системы видеонаблюдения Mobotix имеют очень специфические сферы применения, но они очень хорошо себя зарекомендовали как отличные инструменты дистанционного контроля температуры целых групп людей во время пандемии. И в этой нише решения Mobotix являются лидирующими на рынке.

— Многие вендоры и эксперты говорят о пандемии как о положительном факторе, повлиявшем на развитие рынка. Что вы видите со своей стороны?

— Пандемия повлекла за собой существенные изменения всего рынка. В частности, мы видим усиление тренда ухода от офсетной печати в сторону цифровой. Мы со своей стороны тоже очень много делаем для того, чтобы быть частью этого тренда. И в том числе в Казахстане мы это видим очень явно.

— На ваш взгляд, как в целом себя чувствует казахстанский ИТ-рынок сегодня, и как вы видите развитие компании в текущих условиях?

— ИТ-рынок в Казахстане, на наш взгляд, максимально перспективен. Этому есть несколько причин. Во-первых, в Казахстане очень сильные установки на цифровизацию. Мы наблюдаем, что этот тренд отчасти повторяет происходящее во всех постсоветских государствах. Но при этом Казахстан может избежать части ошибок, начав это движение немного позже. Именно это может позволить не повторять каких-то ошибок, с которыми столкнулись другие страны. Например, мы можем говорить о более совершенной системе предоставления государственных цифровых сервисов населению. Она более продвинута, чем российская. И для себя в этом смысле мы тоже видим очень большие перспективы, потому что Konica Minolta — очень сильный игрок на рынке предоставления именно услуг по цифровизации. Это и документооборот, и роботизация процессов, и создание электронных архивов. Поэтому мы видим огромный потенциал в Казахстане на этом рынке.

Очень важно, что мы не просто предлагаем отдельные устройства. Мы стараемся создать комплексное предложение, начиная от сканирования и хранения, и заканчивая печатью и т. п. То есть, мы предлагаем заказчикам комплексный продукт, включая цифровой документооборот.

— Вы упомянули электронный документооборот. Как, все-таки, тут обстоят дела? Объемы печати падают или растут? Например, в корпоративном сегменте есть ощущение усталости от PDF-ок, люди снова хотят осязать буклет, подержать его в руках. Вы не наблюдаете такой тренд?

— Согласно всем исследованиям (и Gartner, и IDC) рынок печати снижается. Но, очевидно, что это снижение нельзя назвать драматическим — объемы снижения невелики. Потому что, да, вы абсолютно правы — люди любят читать с бумаги. Когда ты держишь буклет или распечатанный документ, ты можешь лучше сконцентрироваться на содержимом. И это гораздо удобнее, чем читать с экрана. Поэтому мы не думаем, что снижение рынка печати будет очень серьезным. Конечно, люди будут стараться и дальше использовать печатные продукты.

— Давайте подытожим. Каковы ваши дальнейшие планы по работе в Казахстане? Какие задачи сейчас стоят перед представительством?

— Это как раз то, для чего я прибыл сюда. На внутренних встречах мы обсуждаем, какие планы сейчас стоят перед представительством в Казахстане. И идея состоит в том, чтобы этот офис являлся представительством не только для Казахстана. Это будет некий хаб для всех стран Центрально-Азиатского региона. До определенного момента Konica Minolta присутствовала на территориях этих стран через дистрибуторов. Сейчас мы готовы к более активной экспансии в страны ЦА. Шаг за шагом мы будем усиливать присутствие в этих странах.

Что касается Казахстана, мы видим здесь большой потенциал — рынок растет. И это хорошая возможность для того, чтобы мы могли увеличивать свое присутствие здесь. Мы считаем, что у нас в ближайшие годы будет очень хороший рост в Казахстане.