Как улучшить цифровой сервис и обеспечить его качественное внедрение в условиях огромного количества разрозненных решений?

Сегодня перед каждой крупной компанией стоит задача цифровой трансформации: инновационного развития и ускоренного технологического обновления, стержнем чего является цифровизация. Ведь принцип «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» актуален сегодня как никогда.

Важность активного внедрения цифровых технологий для развития компаний сложно переоценить. Цифровизация нужна для повышения конкурентоспособности. И здесь встает вопрос — что необходимо для того, чтобы быстро выпускать новые цифровые продукты? Как улучшить цифровой сервис и обеспечить его качественное внедрение в условиях огромного количества разрозненных решений?

Ответом может стать «наблюдаемость», которая сегодня, по сути, становится развитием инструментов APM (Application Performance Monitoring). Архитектура динамических систем становится все более сложной и масштабируемой. В результате команды ИТ-операторов, DevOps и SRE стремятся к большему контролю в этих все более разнообразных и сложных вычислительных средах. Но что такое наблюдаемость?

Термин «наблюдаемость» ввел Gartner в 2022 году. Сегодня Gartner выделяет основные ключевые составляющие наблюдаемости:

1. Мониторинг производительности (APM)

2. Мониторинг бизнес-операций

3. Мониторинг IT-инфраструктуры

4. Мониторинг цифрового пути клиента/пользователя ИТ-сервиса

5. Мониторинг информационной безопасности ИТ-сервиса

Наблюдаемость дает способность понимать состояние информационного ландшафта организации, инфраструктуры, работы приложений и бизнес-операций путем постоянного мониторинга, отслеживания, оповещения, и в том числе — анализа и устранения инцидентов. Наблюдаемость зависит от данных, полученных от конечных точек и служб в многооблачных вычислительных средах. В этих современных средах каждое оборудование, программное обеспечение и компонент инфраструктуры, а также каждый контейнер, инструмент с открытым исходным кодом и микросервис создают записи о каждом действии.

Важность наблюдаемости возрастает в последние годы, поскольку цифровые системы стали более сложными, а потенциальные причины сбоев или аномалий сложнее определить. Цель состоит в том, чтобы понять, что же происходит «внутри» систем, как обнаружить и устранить проблемы, сохранить системы эффективными и надежными. Есть несколько ключевых различий, которые следует учитывать при сравнении наблюдаемости и мониторинга. Хотя наблюдаемость и мониторинг связаны и могут дополнять друг друга, на самом деле это разные концепции. При сценарии мониторинга обычно предварительно настраиваются информационные панели, предназначенные для оповещения о проблемах с производительностью, которые могут возникнуть.

По сути, наблюдаемость предоставляет полные данные и дает возможность гибко исследовать происходящее и быстро выяснить основную причину проблем, даже тех, которые нельзя было предвидеть. В корпоративных средах наблюдаемость помогает межфункциональным командам понимать и отвечать на конкретные вопросы о том, что происходит в высокораспределенных системах. Наблюдаемость позволяет понять, что работает медленно или не работает, и что необходимо сделать для повышения производительности. Имея решение для наблюдения, команды могут получать оповещения о проблемах и активно решать их до того, как они повлияют на пользователей.

При этом наблюдаемость требует полного доступа к метрикам, трассировкам и журналам. Наличие разрозненных систем, обеспечивающих видимость только одного или двух из этих источников, не приведет к эффективной стратегии наблюдения. Это распространенная проблема во многих средах, где компании борются с разрозненными инструментами. Преодолеть это препятствие помогает Dynatrace — единая платформа наблюдения на базе нейросети, которая позволяет мгновенно предоставлять ответы, включающие все данные, полученные из трассировок исполняемого кода.

Dynatrace — глобальная технологическая компания, которая предоставляет платформу на основе нейросети для мониторинга и оптимизации производительности приложений, методов разработки и обеспечения безопасности, ИТ-инфраструктуры и взаимодействия с пользователем для предприятий и государственных учреждений по всему миру. Компания названа лидером магического квадранта Gartner 2022 в области APM и наблюдаемости.

Платформа Dynatrace ориентирована на обеспечение основных функций APM с модульными возможностями для мониторинга ИТ-инфраструктуры, цифрового опыта, бизнес-аналитики, AIOps, облачной автоматизации и безопасности приложений. Dynatrace обеспечивает наблюдаемость как для моделей SaaS, так и для моделей развертывания управляемых сервисов в партнерстве с поставщиками услуг, включая AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и другими.

Важно подчеркнуть, что главное отличие Dynatrace — это нейросеть. Как отмечают представители компании, современные технологии AIOps сочетают в себе мониторинг полного стека с механизмом нейросети, что дает точную и непрерывную аналитику данных. Затем система превращает эти идеи в автоматизированные действия в режиме реального времени. AIOps — это новый подход к управлению ИТ, который появился как ответ на вызовы, с которыми сталкиваются компании при интеграции разрозненных инструментов в единый пул. В основе концепции AIOps лежит применение нейросети и продвинутой аналитики к огромным массивам данных об ИТ-сервисах и поддерживающей их инфраструктуре, которыми сегодня оперируют организации. Как следствие, AIOps повышает эффективность и управляемость инфраструктуры.

По данным Gartner, к 2024 году 30% руководителей предприятий будут полагаться на платформы AIOps. Поскольку AIOps генерирует точные ответы на основе массивных данных с помощью нейросети, он может активировать автоматизацию, улучшающую работоспособность и производительность системы. Для каждой задачи команды должны задать вопрос: «Эта работа лучше выполняется человеком или автоматически с использованием AIOps?»

Что получает компания после внедрения APM и наблюдаемости? В первую очередь это снижение операционных издержек за счет оптимизации бизнес-процессов и ускорения ключевых операций.

Инструмент APM поможет установить контрольные показатели, а у ИТ-команд появятся действенные оповещения, что позволит выявлять проблемы еще до того, как они повлияют на работу пользователей. Также это обеспечит более точное соблюдение соглашения об уровне обслуживания и высокое качество взаимодействия с пользователем. APM также поможет следить за транзакциями приложений, в том числе за их бизнес-контекстом и деталями на уровне кода, поможет продиагностировать пользовательский опыт и обеспечит безупречный пользовательский интерфейс.

Если же говорить о преимуществах наблюдаемости для бизнеса, то здесь важно отметить оценку и оптимизацию IT-затрат. В современном мире ИТ-инфраструктура больше не может существовать в отрыве от целей и задач бизнеса. ИТ-департаментам при внедрении ИТ-решений или инструментов важно быть интегрированными в общую стратегию развития компании и следовать ей. И именно наблюдаемость помогает бизнесу оценивать и оптимизировать IT-затраты, что ведет к снижению операционных издержек, ускорению выхода новых продуктов и снижению суммарного простоя ИТ-сервисов из-за ошибок. Также наблюдаемость в целом дает понимание цифрового опыта. С помощью инструментов Dynatrace Software Intelligence Platform организации могут «объединить» ИТ-департамент и бизнес-команду, что позволит планировать изменения и улучшения в IT с учетом влияния на бизнес.

В Казахстане Dynatrace представляет компания «Перфоманс Эксперт». Чтобы наиболее полно рассказать обо всех преимуществах решений Dynatrace, компания проведет в Алматы закрытое бизнес-мероприятие «Наблюдаемость — новая ступень эволюции цифровых систем», где можно будет узнать об интеллектуальной автоматизации IT- и бизнес-процессов и современных инструментах для разработки программного обеспечения с высоким уровнем инноваций и скоростью. На конференции спикеры расскажут о задачах, которые выдвигает рынок, о том, как улучшить инфраструктуру приложений, качество создаваемого кода, анализ пользовательского опыта и бизнес-показатели. Мероприятие пройдет 7 октября в отеле InterContinental Almaty, с 9:40 до 14:00.