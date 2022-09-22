ExpertBook B1 B1500: помощник в самых разных задачах

Каким должен быть идеальный цифровой помощник, если его владелец управляет собственной компанией и выполняет ряд важных задач, требующих скорости и качества?

ASUS давно создает продукты концепции «принеси свое устройство» (BYOD), при которой ноутбук не находится в офисе на постоянной основе, а сопровождает хозяина и в пир, и в мир, и на бизнес-встречу. Каким должен быть идеальный цифровой помощник, если его владелец управляет собственной компанией и выполняет ряд важных задач, требующих скорости и качества? В сегодняшнем обзоре специалист, чьи ежедневные задачи отличаются особой скоростью и насыщенностью, поделится своим опытом использования бизнес-гаджетов.

Олеся Колесниченко

Прошла путь от специалиста отдела маркетинга до топ-менеджера международной компании, где отвечала за PR и коммуникации в Казахстане и странах Центральной Азии. В разные годы сотрудничала с компаниями «Евросеть», Coca-Cola, Pfizer, Huawei, UEFA, FIM и др., возглавляла пресс-центры мировых соревнований. Совладелица агентства PR и видеомаркетинга Bainazarov.

Автор книги «PR по-азиатски: честно о коммуникациях в Центральной Азии».

Приглашенный лектор университетов KIMEP, AlmaU, МУИТ, Нархоз, DKU, КазНУ, Туран и др.

Ежедневная работа пиарщика-лектора связана с решением множества разносторонних задач: начиная от составления предложений и просчетов смет, заканчивая организацией и проведением масштабных мероприятий. Повседневные задачи также связаны с большим количеством переговоров, онлайн-звонков, встреч, участия в партнерских проектах, а также подготовкой к лекциям и публичным выступлениям. Помимо основной деятельности, Олеся также часто выступает с лекциями и мастер-классами перед студенческой и бизнес-аудиторией. Поэтому важно быть оперативно на связи и уметь «переключаться» с одной задачи на другую. А для этого нужен надежный цифровой помощник. К слову, Олеся пользуется ноутбуками ASUS уже несколько лет.

ASUS ExpertBook — это линейка устройств для бизнеса, которая включает в себя как топовые премиальные ноутбуки, такие как B9, так и более доступные решения серии B1, которые являются оптимальным выбором для продуктивной работы с любыми корпоративными приложениями и офисными программами. Модели серии B1 станут идеальными помощниками для людей, занимающихся преподавательской деятельностью.

Ноутбук ASUS ExpertBook B1 — это модель, сочетающая высокую производительность, повышенную прочность и множество дополнительных функций, направленных на повышение продуктивности. Он оснащается полноценным комплектом интерфейсов, включая скоростной беспроводной модуль Wi-Fi 6, и поддерживает функцию интеллектуального шумоподавления для повышения качества связи при голосовом общении.

Лаконично, просто и стильно

По традиции заглянем внутрь коробки. Здесь нас ждет минимально-необходимая комплектация, состоящая из адаптера на 90 Вт и шнура для подзарядки, стандартного мануала от ASUS и, конечно же, сам ноутбук.

Весит ExpertBook B1 удивительно мало — всего 1,73 кг. Это гораздо меньше похожих по конфигурации моделей конкурирующих компаний. Можно спокойно брать с собой на любое мероприятие со спокойной душой и легкой сумкой, в которой еще останется место под мышку. Толщина корпуса составляет 19,4 мм.

Помимо малого веса и тонкого корпуса, устройство обладает идеальными экранными пропорциями. За счет тонкой рамки по периметру относительная площадь экрана составляет 90%. Это означает, что экран Full HD 1920×1080 с яркостью 250 кд/м2 и IPS матрицей занимает почти всю поверхность крышки.

Фирменный цифровой блок ASUS NumberPad 2.0 обозначен в виде сенсорного цифрового блока, встроенного в тачпад, который активируется одним касанием специального значка.

«Сглаженность» углов и панелей; удобство разъемов для наушников и флешек; компактность; насколько удобно гаджет лежит в руке — главные критерии, по которым постоянные пользователи оценивают и выбирают своего рабочего помощника.

ASUS ExpertBook B1 имеет надежную степень защиты конфиденциальных данных своего хозяина. Встроенный в кнопку включения питания сканер отпечатков пальцев дает возможность авторизоваться в системе с помощью биометрических данных. Для входа достаточно прикоснуться к кнопке — никакие пароли не нужны. Однако противников регистрировать свою биометрию в системах крупных компаний достаточно много, и для кого-то эта опция может оказаться лишней. Тогда можно настроить аппарат с учетом внутреннего спокойствия и жить в стиле enjoy every moment.

Олеся проводит за ноутбуком, в среднем, по 10 часов в день. По ее словам, достаточно уменьшить яркость экрана и этого вполне достаточно, чтобы глаза не уставали. На самом деле, функции экрана подразумевают снижение уровня потенциально опасного для глаз синего света. И если пользователь не заостряет внимание на том, напрягаются глаза во время работы с ноутбуком или нет, то это уже показатель качественной передачи цвета и возможности длительного взаимодействия.

Для совместной работы с коллегами устройство можно разместить на столе, раскрыв на 180 градусов.

Портативный формат, надежность в экстренных ситуациях

На вопрос, почему уже много лет выбор падает только на продукты ASUS, Олеся ответила, что эти девайсы надежны в самых непредсказуемых ситуациях: «Во время проведения церемонии награждения международного фестиваля Mobile Blockbuster Film Ffestival не было предусмотрено подключение по видеосвязи. И мы оперативно подключили иностранных спикеров через ноутбук, который как раз оказался в сумочке. А во время проведения одной из лекций в университете не подключился проектор, и мы со студентами смотрели презентацию гостя через мой ноутбук посредством программы Microsoft Teams. К вышеперечисленному могу отметить и 8 часов автономной работы, когда это необходимо».

Как раз для подобных ситуаций в ExpertBook B1 имеются три видеовыхода (DisplayPort через USB-C, HDMI и VGA D-Sub) и поддерживают подключение одновременно до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD. А для качественного проведения видеоконференций ноутбук оснащен двусторонней системой интеллектуального шумоподавления.

Немаловажную роль для «удаленщиков» играют и интерфейсы, позволяющие подключать различную периферию. В списке интерфейсов ASUS ExpertBook B1:



Новейший Thunderbolt 4 (передача видеосигнала по стандарту DisplayPort, ускоренная подзарядка и cegth-высокая скорость передачи данных), порты USB 3.2 Gen2 и USB 2.0 Type-A.



Разъем HDMI 1.4, разъем проводной сети Ethernet, слот для карт памяти microSD и комбинированный аудиоразъем. Встроенный слот для замка Kensington позволяет предотвратить кражу ноутбука, если он используется в общественных местах.

Все разъемы прошли тест на более чем 10 000 циклов подключения/отключения кабеля и доказали свою надежность в работе.

Возможность решать задачи быстро и эффективно

15-дюймовый ExpertBook B1 имеет замечательную аппаратную комплектацию — процессор Intel Core i7 11-го поколения с технологией Performance Boost и дискретную видеокарту Intel Iris Xe.

Performance Boost — технология, позволяющая повышать производительность центрального процессора, благодаря сочетанию эксклюзивных алгоритмов, получающих данные с 5-ти датчиков системы охлаждения и 90-ватного блока питания.

Современную аппаратную комплектацию дополняют твердотельный накопитель до 1Тб, жесткий диск до 2Тб и внушительный объем оперативной памяти — 48Гб.

По словам Олеси, главные «действующие лица» в ее девайсе — это Zoom, WhatsApp-web, все офисные программы, которые дополняет бурный серфинг в интернете, с загрузкой данных и работой в картах. Стандартный набор активного пользователя при наличии своего бизнеса. И главная задача ее ноутбука: делать все быстро, качественно и оставаться холодненьким. ExpertBook B1 на « поле боя» показал себя хорошо, проверим это и в тестировании.





Уже привычный для нас бенчмарк PCMARK 10 сработал в унисон с мнением эксперта и показал хорошую (а для офисного девайса — отличную) производительность в 4816 баллов!

«Как человек, который использует ноутбук нон-стоп и в работе, и для своих личных дел, отмечу главные преимущества ноутбука от ASUS ExpertBook B1:

— приятный классический дизайн;

— быстродействие и хороший отклик системы;

— достаточный объем памяти;

— большой экран и комфортная клавиатура;

— надежный и прочный корпус;

— долгий заряд батареи, способный выдержать, в среднем, 8-ми часовой рабочий день;

— удобное обслуживание (легкий разбор панели в случае замены оперативной памяти);

— компактные габариты (ноутбук должен помещаться в дамскую сумку — это для меня архиважно!)

Недостатков для меня нет. Разве что, хотелось бы большего разнообразия оттенков корпусов на рынке (например, фуксия или зеленый), хотя и «металлические» оттенки тоже выглядят достаточно стильно и технологично», — подытожила Олеся.

В ExpertBook B1 B1500 оптимальное соотношение основных характеристик на высоком уровне, красивого сдержанного дизайна и доступной цены. Такое устройство точно подойдет людям с разным уровнем занятости, начиная от фрилансера-удаленщика, заканчивая владельцем бизнеса. Хорошая производительность и большой спектр возможностей позволят не только успевать за корпоративными дедлайнами, но и испытывать при этом полный эстетический комфорт.