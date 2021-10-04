Внедрение Set Retail неизбежно приводит к повышению эффективности, нужно только выбрать, где усилиться или какую «фишку» внедрить.

Алматинская компания «ПРОСИСТЕМЫ» уже 10 лет внедряет программные решения и поставляет торговое оборудование и ИТ-решения для ритейлеров Казахстана — и постоянно ищет новые возможности развития бизнеса клиентов за счет цифровых технологий.

В прошлой статье Антон Славиковский, гендиректор ТОО «ПРОСИСТЕМЫ», делал обзор функциональности кассового решения Set Retail, которое используется в десятке казахстанских торговых сетей, делая акцент на плюсах системы для IT-отдела. Сегодня — время конкретики и кейсов.

По мнению Антона, внедрение Set Retail неизбежно приводит к повышению эффективности, нужно только выбрать, где усилиться или какую «фишку» внедрить. Разработчики закладывают в систему инструменты, настройки и сервисы, с которыми торговые сети сокращают издержки, развивают свой бизнес и привлекают покупателей. Примеры есть у вендора на сайте — это разные по масштабу и тематике сети, региональные и федеральные, гипермаркеты и магазины на 1-2 кассы. Знакомство с кейсами вдохновляет идти и делать так же.

Больше, чем быстрая касса

Set Retail отвечает за работу касс, управляет программой лояльности, весами и весовым товаром, редактированием и печатью ценников — и внутри каждого «модуля» есть инструменты для оптимизации затрат.

При этом система открывает доступ к целому семейству продуктов и сервисов, каждый из которых тоже экономит ресурсы ритейлера, решая разные задачи. Set Kit отвечает за работу с заказами покупателей, Set Omni — за омниканальную лояльность. Set Robot следит за данными во внутренних системах, чат-бот Set Galya помогает кассиру с привилегированными операциями. Система видеоаналитики Set Prisma выявляет воровство и ошибки кассиров, сокращая потери на кассах.

В перспективе с развитием маркировки товаров в Казахстане ритейлерам будет полезен сервис Set Mark — он контролирует оборот маркированного товара по всей сети, предотвращая нарушения и штрафы.

Оценим потенциальную экономию

Исходя из параметров торговой сети, можно примерно оценить масштаб потенциальной экономии.

Давайте рассмотрим подробно пункты из этой таблицы, а также другие способы сократить издержки с экосистемой Set.

Экономия в каждом чеке

Отказ от расхода бумаги — не только забота об экологии

Сеть «Азбука вкуса» первой в России предложила покупателям в 2020 году переход на электронные чеки и за 13,5 месяцев с появления опции сэкономила около 100 километров кассовой «ленты» — это 20 деревьев. Система может не печатать и банковский слип, если на нем не нужно расписываться покупателю. Экономя бумагу, ритейлеры снижают нагрузку на кассовое оборудование и затраты на его обслуживание.

Сокращаем расходы на ИТ

Централизация экономит 30-80% ресурсов на поддержку

Кассовые системы многих ритейлеров не поддерживают централизованное управление кассами — в итоге для внедрения любого изменения нужно время ИТ-специалистов и удаленное подключение к каждой из них.

Пивная компания («Лит.ра», 1-2 кассы в магазине), с переходом на Set и централизованное управление кассами на 80% сократила затраты на поддержку и доработки кассового софта, в 2 раза — ресурсы ИТ-специалистов. Если раньше на каждые 100 касс требовались 2-3 сотрудника и 5 рабочих дней в месяц, то сейчас нужен 1 специалист и 1 день на обновление. Сеть магазинов в Пензе («Караван» и Duty Free, входят в ГК «Дионис») с Set Retail снизила трудозатраты своего ИТ-отдела минимум на 30%, сократила ФОТ.

Есть пример из Узбекистана — продуктовая сеть HAVAS, помимо стандартных кассовых функций, одной из первых стала использовать модуль Set Scales Centrum, который обеспечивает централизованное управление с единого сервера весами самообслуживания в торговых залах. Это тоже сокращает ИТ-ресурсы, в разы упрощая настройку и обновление оборудования.

Экономия на лицензиях и бесплатных обновлениях

Как я отмечал в прошлой статье, все обновления Set Retail, в том числе вызванные изменениями законодательства, бесплатны. Некоторые ритейлеры приобретают лицензии операционной системы и антивируса на кассовые компьютеры. Поскольку Set Retail работает под Linux — не нужна ни первичная закупка этого ПО при открытии магазинов, ни ежегодное продление лицензий на антивирус.

Снижаем объем списаний

И сокращаем таким образом убытки. В Set Retail встроены механизмы уценки товаров, которые упрощают процесс: импортируются акции на уценку, для товаров с истекающим сроком годности формируются стикеры со скидкой, их нужно только распечатать и наклеить.

Устраняем воровство и финансовые потери

Выявляем махинации на кассах

В системе предусмотрены инструменты для защиты от мошенничества. Set Retail, например, не позволяет несколько раз использовать один скидочный купон, скрывает номер карты на чеке, требует смс-код при списании бонусов.

Система контроля кассовых операций Set Prisma позволяет предотвратить ошибки и нарушения кассиров, выявить махинации — это второй самостоятельный продукт CSI, достойный отдельной статьи. Финансовой стороной своих открытий ритейлеры делятся неохотно, но примеры есть. Сеть из 8 магазинов по 10-15 касс оценила выявленные с помощью Set Prisma потери в 3,5–4 миллиона рублей за год. После тестирования системы нередко увольняют сотрудников, заводят уголовные дела, а на кассах вскрываются махинации, о существовании которых ритейлеры и не подозревали.

Сокращаем потери, устраняя ошибки в данных

Неконсистентность данных, ошибки во внутренних системах (кассовой, ERP) — это еще одна из причин финансовых потерь. Если товар продается по ошибочно низкой цене, то ритейлер недополучает прибыль, по завышенной — начинается отток покупателей.

Есть пример российской сети «ВинЛаб» (супермаркеты напитков). Вместе со специалистами CSI ритейлер оценил масштаб потерь, связанных с ошибками, и внедрил Set Robot DaCo — теперь робот сверяет данные в системах, устраняет расхождения в ценах, штрихкодах, сроках, поддерживая информацию о товарах в актуальном состоянии. В результате «ВинЛаб» на 90% снизил потери на кассах, вызванные ошибками. За два месяца в 2,5 раза снизилась упущенная прибыль в случае «простоя товара на полке», когда его невозможно продать из-за ошибки или отсутствующей цены. Этот кейс вошел в большой обзор «ИТ в ритейле» от аналитического портала Tadviser, можно ознакомиться подробнее.

Высвобождаем ресурсы сотрудников

Берем на работу электронную Галю — экономим десятки часов

Чат-бот Set Galya позволяет старшему персоналу торговой точки удаленно осуществлять привилегированные операции на кассе (отмену позиции, изменение количества, удаление товара из чека и другие). Из кассовой системы в чат приходит сформированный запрос — и операция подтверждается одним нажатием. В одном из гипермаркетов «Лента» чат-бот помогал кассирам 2 месяца — обработка запросов с кассы ускорилась в 6 раз, сэкономлено 60 часов в месяц.

Поручаем контроль за данными роботу — сокращаем трудозатраты до 90%

Упомянутый выше «ВинЛаб» после внедрения робота для контроля консистентности данных не только снизил финансовые потери, но и на 90% сократил время сотрудников магазина и ИТ-отдела на устранение ошибок и общение по этому поводу.

Повышаем прибыль

Ускоряем обслуживание покупателей на 3-40%

Практически в каждом кейсе перехода на Set отмечается ускорение работы касс и обслуживания покупателей. Процент разный, от 3% до 40% притом, что не все даже ставят перед собой такую задачу. Ее не ставил, например, магазин спортивных товаров «Декатлон», но сразу после внедрения Set Retail обслуживание покупателей ускорилось на 5%.

Что значат эти 5%? Посмотрим в другом эквиваленте на примере конкретной сети с 450 кассами и средней проходимостью 2,8 миллиона чеков в месяц. Ускорение всего на 3% значит, что гипотетически кассы смогут обслужить на 84 000 покупателей больше. Исходя из размера среднего чека сети — это потенциальное повышение оборота на 25,3 миллиона рублей в месяц, без дополнительных трудозатрат и на прежнем оборудовании.

Подключаем новые источники дохода

К этой категории отнесу открытость системы и возможности Set Retail легко подключать внутренние и внешние сервисы: комиссионную торговлю, торговлю с юрлицами, разные способы оплат (например, по QR-коду, криптовалютой и даже с помощью лица), оплату бонусами партнеров. Плагинная система существенно упрощает процесс интеграции.

Мы сделали интеграцию с Kaspi — теперь ритейлеры могут принимать оплату через Kaspi терминалы. При выборе кассиром вида оплаты через Kaspi, на терминале автоматически высвечивается запрос оплаты через QR, либо клиент может приложить карточку для бесконтактной оплаты. После списания средств в Set Retail автоматически поступает подтверждение транзакции. Таким образом ускоряется оплата, исключаются ошибки кассира при ручном вводе суммы на терминале.

Развиваем онлайн-торговлю

Что есть для развития e-commerce? Сервис Set Kit для работы с заказами покупателей, предварительно оформленных через любой канал: для их оформления, обработки, хранения и оплаты на кассах. Set Omni поддерживает единые условия программы лояльности для онлайн- и офлайн-каналов.

Размещаем рекламу на купонах и экране покупателя на кассе

С Set Retail к кассе можно подключить второй экран и запустить дополнительный канал коммуникации с покупателями — показывать рекламу, получая прибыль не только от ее конверсии, но и от платы за ее размещение. Система умеет печатать изображения, логотипы и QR-коды на чеках и скидочных купонах, на них тоже можно размещать рекламу партнеров.

Завоевываем доверие покупателей

Модуль лояльности: популярные инструменты и настройка маркетинговых акций за 10 минут

Встроенный модуль лояльности системы покрывает потребности современного отдела маркетинга — 24 типа механик от ведущих ритейлеров можно комбинировать до бесконечности. Как я писал в прошлой статье, зачастую из-за сложности настройки рекламной акции магазины довольствуются примитивными и массовыми акциями, которые снижают прибыль. Интерфейс модуля лояльности Set устроен как конструктор и при работе маркетолога не требует участия ИТ-специалистов.

Счетчики и ограничения — бережем маркетинговые бюджеты

Акции можно гибко настраивать, задавая любые условия: «каждый 5-й батон за неделю в подарок» или «скидка 10% до конца месяца при покупке на 60 тысяч тенге». При этом важно, чтобы акция оставалась выгодной для самого ритейлера. С помощью сервиса счетчиков маркетолог настроит условия, основанные на подсчете (товаров, чеков или сумм), а сервис ограничений — проконтролирует, сколько раз сработала акция. Это сократит злоупотребления со стороны сотрудников и покупателей, защитит промо-бюджеты поставщиков и ритейлера.

***

Все возможности и настройки не перечислить в одной статье, но моя задача была проиллюстрировать потенциал системы — надеюсь, это было полезно для тех, кто выбирает кассовое решение на перспективу.

Давайте посчитаем, сколько смогут сэкономить с Set Retail ваши магазины?

Оставьте заявку или запросите презентацию системы на сайте CSI.