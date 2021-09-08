Генеральный директор Astana Hub — о том, какие возможности сейчас есть для IT-предпринимателей.

С 2018 года в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в стране впервые начала формироваться стартап-экосистема. О том, какие возможности сейчас есть для IT-предпринимателей как создать IT-бизнес, рассказал Магжан Мадиев, генеральный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

Почему IT-бизнес?

Во время пандемии в Казахстане, как и во всем мире, резко вырос спрос на IT-технологии. Благодаря цифровым решениям удалось адаптировать традиционные виды бизнеса под условия карантина. Например, рестораны перешли на мобильные приложения для доставки еды, а образовательные центры — на онлайн-занятия. Даже после пандемии тренд на цифровизацию с каждым годом будет только усиливаться.

Одно из преимуществ технологического бизнеса — это относительно низкий порог входа. По сравнению с традиционным предпринимательством здесь меньшие издержки на основные средства. Как правило, главными расходами являются заработная плата команды, техническое и программное обеспечение. Например, для сервиса заказа такси необязательно покупать автомобили, но необходимо привлечь разработчиков, которые смогут создать цифровую платформу для водителей с собственными авто.

Различия между традиционным и IT-бизнесом

Главное отличие традиционного бизнеса от технологического — это то, что для оценки статуса и прогнозирования используются разные метрики. Если традиционный бизнес нацелен на быструю окупаемость, денежные потоки, прибыльность и другие показатели, то бизнес в IT основывается на востребованности среди пользователей (product/market fit), прибыли, которую приносит один пользователь (unit-экономике), масштабируемости. Другими словами, первостепенная задача традиционного бизнеса — как можно скорее запустить продажи и покрыть все расходы, в то время как IT-проект нацелен на создание ценного продукта и привлечение множества пользователей, которые в дальнейшем и принесут прибыль.

Выбор направления

Основа стартапа — это идея продукта, которая будет решать определенные проблемы пользователей. Несмотря на коррективы, которые неизбежно возникнут в ходе проекта, именно главный замысел формирует команду единомышленников и исходя из нее создается бизнес-модель.

Учитывая стремительный рост технологий, важно, чтобы идея отвечала глобальным трендам. В ближайшие годы будут востребованы технологии, обеспечивающие удаленное взаимодействие: услуги доставки, дистанционное образование, облачных сервисов, будут расширяться возможности блокчейна, искусственного интеллекта, кибербезопасности, виртуальной и дополненной реальности и другие разработки.

От идеи — к действию

Выделяют 5 основных этапов развития любого IT-стартапа: предпосевной (создание и проработка идеи), посевной (создание прототипа), этапы роста (конкурентная борьба и поиск инвестиций), масштабирования (завоевание новых рынков) и выхода (продажа компании).

Начиная с предпосевной стадии, то есть с момента, когда идея стартапа сформирована, становятся доступны программы поддержки, где начинающие предприниматели учатся анализировать рынок, составлять бизнес-планы и привлекать инвесторов. Так, например, в Astana Hub действуют программы инкубации и акселерации. Благодаря им, уже более 500 команд смогли запустить свои стартапы и привлечь 48,4 млрд тенге инвестиций.

Привлечение инвестиций

На посевной стадии перед стартапом возникает вопрос привлечения инвестиций. При невозможности вложить собственные средства, предприниматели привлекают сторонние ресурсы: обращаются в венчурные фонды, к бизнес-ангелам или напрямую к инвесторам.

При выборе инвестора важно обратить внимание на его бэкграунд и условия сделки: важно, чтобы он адекватно воспринимал специфику венчурного бизнеса. Профессиональные венчурные инвесторы хорошо знакомы с ней и не требуют быстрых доходов, что значительно облегчает задачу стартаперам, которые, как правило, заняты улучшением продукта и расширением пользовательской базы.

Помимо инвесторов, существуют специальные программы финансирования стартапов на разных этапах развития. Например, в Astana Hub действует программа Seed Money, которая позволяет привлечь от 5 до 20 млн тенге.

Выход на прибыль и масштабирование

Итак, после привлечения инвестиций, как правило, начинается быстрый рост: команда расширяется, продукт совершенствуется и запускается в массы. При грамотной реализации маркетинговой стратегии проект начинает приносить прибыль, то есть превращается в полноценный бизнес. До этого этапа «доживает» небольшое количество стартапов, и, если это случилось, значит проект действительно востребован. Далее в зависимости от целей команды возможны два пути: дальнейшее развитие или продажа компании.

Перспективы создания стартапа в Казахстане

По сравнению с лидерами IT-отрасли в СНГ — Беларусью и Украиной, рынок IT в Казахстане относительно мал. По итогам 2020 года его рост составил 9,8% при экспорте услуг ориентировочно 50 млн долларов. В то же время Парк высоких технологий вывел на международный рынок более 20% услуг Беларуси и превысил $2 млрд. Аналогичный показатель Украины составил около 5 млрд долларов, показав прирост на 20,4%. Такой скачок IT-индустрии соседей — результат воздействия пандемии и многолетнего технического бэкграунда, который прививался на уровне системы образования.

Тем не менее, Казахстан обладает высоким потенциалом для роста IT-бизнеса. С 2018 года в стране действует государственная программа «Цифровой Казахстан», в рамках которой осуществляется цифровизация отраслей экономики, государственных услуг, развивается инфраструктура хранения данных, а также внедряются образовательные программы на всех уровнях обучения.

Создана инновационная экосистема на базе Astana Hub: на деятельность участников распространяется английское право, открыт доступ к современной инфраструктуре и IT-талантам (школа alem по модели Ecole 42, Astana IT University), действуют налоговые преференции, специальный визовый режим для иностранцев до пяти лет, а также передовые программы развития стартапов (инкубаторы, акселератор Techpreneurs).

Главная задача казахстанской экосистемы IT-стартапов сейчас — взрастить и привлечь таланты, готовые создавать прорывные проекты. Благодаря развитию человеческого капитала планируется увеличить экспорт до 500 млн долларов к 2025 году, и в идеале — вырастить несколько технологических единорогов.

Таким образом, благодаря господдержке в Казахстане созданы условия для роста стартапов и выхода их на международные рынки.