Промышленная безопасность под контролем умного видеонаблюдения

Следуя тренду цифровизации, промышленные предприятия все больше и больше оснащаются различными системами, включая и видеонаблюдение.

Сегодня уже сложно представить эффективную систему безопасности без качественного видеонаблюдения. Любой объект промышленного назначения буквально «напичкан» камерами. Внедрение видеонаблюдения — один из ключевых пунктов в вопросе обеспечения охраны труда и безопасности.

Казахстан не остался в стороне от этих тенденций. В республике создаются условия для внедрения передовых промышленных технологий и перехода к новым методам производства. Индустрия 4.0 — один из драйверов цифровой трансформации промышленности. Она представляет собой концепцию организации производства, где дополнительная ценность обеспечивается за счет интеграции физических объектов, процессов и цифровых технологий, при которой в режиме реального времени осуществляется мониторинг физических процессов, принимаются децентрализованные решения, а также происходит взаимодействие машин между собой и людьми.

Основными отраслями, где внедрение современных технологий на производстве наиболее ожидаемо, являются горнорудная отрасль и нефтегазовый сектор. Среди специфических особенностей тут — вопрос сокращения издержек, проблемы с производительностью, включая высокую стоимость технического обслуживания, необходимость постоянного мониторинга оборудования и быстрого устранения неполадок, а также инциденты, связанные с нарушением техники безопасности.

Так, например, в нефтепереработке сегодня актуальны ежегодные плановые остановки НПЗ на ремонты, что свидетельствует о неоптимизированных процессах ремонта и обслуживания оборудования и, соответственно, влечет за собой увеличение затрат и упущенную прибыль. Кроме того, существуют и прямые потери, связанные с недостаточным контролем процессов добычи и транспортировки. По данным комитета госдоходов, за 9 месяцев 2017 года Казахстан потерял порядка 464,8 млн тенге из-за незаконной транспортировки, реализации и хранения нефтепродуктов.

Между тем, стоит отметить, что государственная программа «Цифровой Казахстан» прямо говорит о значительных изменениях, которые должны произойти в Казахстане и ключевых отраслях экономики. К 2022 году производительность труда в горнодобывающей промышленности должна вырасти на 38% за счет использования цифровых технологий. Сокращение потерь при добыче нефти к 2022 году должно составить 0,3%, сокращение плановых простоев основных фондов НПЗ — 10%.

Одним из решений проблем, существующих сегодня в отрасли, является удаленный мониторинг и контроль за процессами, происходящими на производстве, использование при геологоразведке дронов, оснащенных видеонаблюдением, видеоконтроль за внештатными ситуациями на удаленных объектах, мониторинг работы оборудования и ключевых узлов предприятий.

Чем же поможет умное видеонаблюдение промышленным заказчикам?

Умное видеонаблюдение на промышленных предприятиях — это не только охранное, но и технологическое видеонаблюдение. Охранное видеонаблюдение помогает службе безопасности предприятия решать следующие задачи: охрана периметра, контрольно-пропускной режим людей и машин, увеличение скорости и качества расследования инцидентов, выявление и предотвращение краж и вандализма.

Технологическое видеонаблюдение помогает директорам по производству и начальникам участков решать задачи визуального контроля за производственными участками, процессами производства, регламентами, качеством выпускаемой продукции и процессами отгрузок, а также соблюдение норм охраны труда.

В конечном итоге, благодаря умному видеонаблюдению предприятия могут избежать значительных финансовых убытков, повысить трудовую дисциплину и обеспечить своим сотрудникам безопасную рабочую обстановку. Для обеспечения промышленной безопасности вся информация от охранного и технологического видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, а также инженерных систем выводится в мониторинговый или ситуационный центр предприятия. Именно поэтому важно, чтобы все эти системы были совместимы и интегрированы между собой.

Эксперты отмечают: бизнес не хочет просто купить камеры или отдельные системы безопасности — он хочет приобрести единую систему, которая способна решать комплексные задачи (Video Management System — VMS). Подобные решения обладают широким функционалом, возможностью интеграции и гибкостью настроек, позволяя создать единый «центр управления» и контролировать системы промышленной безопасности предприятия. Система также позволяет уполномоченным службам и руководству предприятия принимать обоснованные решения, а при необходимости способна предоставить доказательную базу для третьих сторон.

Одной из таких систем является Milestone XProtect VMS от датской компании Milestone Systems. Решения Milestone для инфраструктурных объектов, промышленности, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей и не только, способны бесшовно интегрироваться в ИТ-инфраструктуру предприятия, обеспечивая охранное и технологическое видеонаблюдение, а также возможность интеграции с контролем доступа, видеоаналитикой и инженерными системами.

Milestone XProtect поддерживает самый широкий модельный ряд IP-камер, тепловизоров, взрывобезопасных, виброзащищенных и нательных (body-worn) камер, а также аудиоустройств (динамики и микрофоны) от различных производителей. В свою очередь, ведущие производители охранной и технологической видеоаналитики интегрированы с Milestone XProtect. Благодаря такой интеграции решение Milestone XProtect становится логичным выбором международных компаний, заинтересованных в повышении промышленной безопасности своих предприятий.

Такие задачи автоматизации охраны труда, как детекция касок и перчаток на сотрудниках, вход в опасную или запрещенную зону, наличие дыма и огня, контроль за процедурами отгрузки, повышение температуры промышленного оборудования, нарушение регламента производственных процессов и другие задачи решает промышленная видеоаналитика: например, IBM, AgentVi, BriefCam и другие. А задачи контроля за целостностью имущества (например, обнаружение врезки в трубопровод с нефтепродуктами), несанкционированный вход или въезд в зону, распознавание лиц, распознавание номеров транспортных средств, подозрительное или нестандартное поведение людей, детекция оставленных или появившихся предметов, остановка/нахождение в запрещенных зонах (например, на железнодорожных путях) и многие другие задачи решает охранная видеоаналитика.

Немаловажен и вопрос кибербезопасности систем видеонаблюдения. Видеозапись промышленных инцидентов, полученная злоумышленниками через незащищенные VMS, может принести заказчику репутационные и финансовые потери, и такие факты уже есть. Milestone XProtect позволяет назначить операторам системы четкие роли с правом только просмотра или просмотра/экспорта видео, а также позволяет фиксировать в системном журнале событий все действия администраторов и операторов в системе. Таким образом, ни одна операция с Milestone не останется незамеченной для заказчика.

Помимо этого предприятие по разным причинам может стать объектом хакерской атаки. Использование IP-камер без поддержки шифрования HTTPS и отсутствие политики противодействию киберугроз по видеонаблюдению могут позволить хакерам получить управление камерами или несанкционированный доступ к ним. Milestone Systemsу уделяет особое внимание кибербезопасности и имеет политику и документы по проактивной защите Milestone XProtect VMS.

Учитывая комплексность и сложность проектов промышленной безопасности предприятий, а также наличие рисков и весомую стоимость последствий инцидентов в промышленности, внедрение умного VMS, как элемента Индустрии 4.0, позволит заказчикам с уверенностью смотреть в будущее. Создание и внедрение стандарта систем безопасности на базе VMS на каждом конкретном объекте позволит предприятиям соответствовать высоким отраслевым стандартам не только по качеству выпускаемой продукции, но и по безопасности и охране труда, повышая престиж Казахстана на международной арене.

Softprom by ERC — официальный дистрибьютор компании Milestone Systems на территории Казахстана и стран СНГ.