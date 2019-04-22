Казалось бы, что такое «качество»? Ответ кажется очевидным, ведь оно и во времена становления «Зингер», и во времена смартфонов отождествляет одно и то же.

Но, это только на первый взгляд. На второй — понимаешь, что что-то тут не так: «Зингеры» служили десятилетиями, даже те образцы, которые «дожили» до нашего времени, нередко находятся в исправном состоянии — заряжай нитку и строчи. А вот современная техника таким же похвастаться не может. Приведу пример — недавно выкинул на свалку телевизор, которому отроду чуть больше трех лет. Гарантийный срок прошел, ремонт теоретически возможен, но стоит половину от стоимости нового ТВ. Выбор в данном смысле очевиден — лучше купить новый, ведь: а) гарантия опять-таки; б) новая модель прогрессивнее; в) дизайн много лучше. Но не всегда такая простая формула работает. В ряде случаев есть скрытые параметры, когда неправильные технологические процессы, неправильные стратегии и концепции, да что там говорить — неправильно выстроенная миссия «прячется» глубоко внутри, на уровне «кремния».

Давайте, поясню на примере карт памяти. У них может быть идеальный и выверенный дизайн от какой-нибудь дорогой студии, яркое оформление упаковки, отличный мерчендайзинг и все такое. А на практике — большое количество брака, отказов. Представьте себе, вы повелись на форму, а содержание оказалось не годным, но вы узнаете об этом слишком поздно — в итоге потеряны бесценные кадры особых моментов вашей жизни. Не важно, какой у вас аппарат — самая современная зеркалка или дешевая мыльница — итог один и тот же. Кому предъявить претензии? Да и помогут ли они — ведь второй раз такие моменты уже не повторить! В таких случаях, то есть, там, где важны скрытые параметры, принято оперировать такими понятиями, как репутация компании, или тем, какими технологическими преимуществами обладает продукция, выпускаемая под данным лейблом.

Память памяти рознь

Сегодня в мире не так много производителей памяти. И в этом клубе есть свои чемпионы. Точнее, один — Kingston. Рассказ о том, как им удалось «подмять» под себя 70% всего рынка заслуживает особой статьи, но, вот та предыстория про качество появилась не зря. Именно «качество» стало пропуском в этот закрытый клуб, а позже эта стратегия позволила компании стать лидером рынка с огромным отрывом от всех остальных. Представьте себе — в роботе-пылесосе, в камере наблюдения, в любом смартфоне, в мобильном персональном компьютере, в цифровом диктофоне — везде есть встроенная память. И в 70% случаев — это память Kingston. Точнее, в 72,5% случаев. И еще это означает, что продукции компании доверяют.

В самом начале мы говорили про «Зингер» и качество. И не нужно ждать третьего акта, чтобы понять это то самое, что и должно «выстрелить» в итоге — качество для Kingston, если хотите, это некая сверхидея, фетиш. Тут нужно пояснить, что многие потребители видят только ту часть айсберга, что находится над водой — а там, под ней в случае с Kingston скрыт гигантский OEM-бизнес компании. И надо ли говорить, что заказчики памяти — это крупнейшие и уважаемые мировые бренды. Кстати, в ассортимент продукции, объединенной специализацией «память», входят не только разнообразные типы памяти для различных устройств (DRAM, NAND, встроенные решения и ORM/ODM), но и тестировочные сервисы. Возвращаясь к OEM, наличие крупного пула заказчиков лишний раз доказывает, что у компании с доверием все очень хорошо.

0 битых ячеек

По опыту констатирую, что самые выигрышные стратегии — это простые стратегии. Хотя, это не означает, что они так же просты в реализации. «0 битых ячеек» для Kingston как раз относится к таким стратегиям — простой в понимании, но дорогой в реализации: если в процессе тестирования обнаружена хоть одна ячейка с ошибкой, то всю партию безоговорочно утилизируют. Для того, чтобы понимать, какие здесь космические масштабы, приведем пример — в 16 Гб памяти 136 миллиардов ячеек. И выход хотя бы одной из них из строя означает, что списывается вся партия чипов.

Для того, чтобы усложнить процесс тестирования, в Kingston непрерывно трудятся инженеры, придумывающие изощренные алгоритмы. И более того, патентуют их — сейчас таковых патентов ни много, ни мало — 29. К слову, у каждого продукта Kingston, который относится к классу продуктов «про память» имеется 35 точек тестирования. И тестируются они не даже не в боевых условиях — они тестируются в «аду», если так можно выразиться: нагрузка в тестовых стендах в разы превышает то, что происходит в реальных системах. Отсюда понятно, почему в Kingston дают на ряд продуктов пожизненную гарантию — просто нет повода сомневаться в ней.

Рацион для чемпиона

Естественно, это аллегория — в данном случае мы говорим о линейке продуктов Kingston, которые объединены спецификацией «память». И периодически у нас появляются материалы о каких-то новых и знаковых продуктах Kingston, которые, если уж и не эпохальны, то, по крайней мере, свой след в истории отставили. Например, тех, которых основаны на TLC NAND (модели серии UV500). Обозревая их, мы заметили, что в отрасли произошел «фазовый» сдвиг. Сдвиг в сторону недорогих и более емких накопителей. Причем, в случае с Kingston, этот фазовый сдвиг произошел по всем фронтам — от стандартного форм-фактора 2,5-дюйма до M.2 и mSATA, где сфера применения — это премиум-устройства и корпоративные решения, и где вопрос цены для конечных устройств сейчас стоит очень остро.

То есть, очевидно, что все, что связано в области накопителей с аббревиатурой TLC NAND — это тема очень горячая со всеми вытекающими для производителей приятными последствиями. Чуть позже мы с пристрастием посмотрели на накопители формата M.2 от Kingston — A1000. Kingston A1000 — это тоже 3D TLC, но, пожалуй, самое интересное тут — это все-таки тренд в сторону начального ценового сегмента. То есть, более доступных устройств. Замечаете, куда идет эволюция?

Если мы уже начали говорить о каких-то конкретных устройствах, полагаю, нужно пробежаться по всему модельному ряду производителя. Начнем с DRAM. Здесь есть три больших бизнеса. И первый — Kingston ValueRam. Эти решения массовые, но смещены в премиальный сегмент. Во-первых, потому, что это Kingston, во-вторых и в-третьих потому, что эти продукты соответствуют стандартам JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council, или Сообщество (Комитет) Инженеров, специализирующихся в области электронных устройств, известный благодаря координаторским усилиям в разработке стандартов компьютерной памяти), они очень привлекательны для системной интеграции, и обладают пожизненной гарантией. Далее — System Specific, которые характеризуются совместимость с системами A-брендов, и, соответственно, подходят для апгрейда таких систем. Наконец, память для геймеров и оверклокеров (HyperX) — это отдельный океан.

В стане USB-дисков Kingston есть продукты для массового потребителя, для продвинутых пользователей, для пользователей мобильных устройств. Кроме того, имеются премиальные модели, которые характеризуются высокими скоростями обмена информацией и емкостями. Есть какие-то нишевые продукты, у которых имеется возможность осуществлять аппаратное шифрование прямо на борту флеш-диска. Одну из таких моделей (DataTraveler 2000) мы обозревали ранее. И, разумеется, как уже отмечалось выше, целый парк устройств в угоду мобильным пользователям — без них никак, сегодня это очень значимая аудитория.

Особая тема — это карты памяти. Это как раз к пассажу выше про то, что доверять свои особые моменты носителям со слабой репутацией довольно рискованно. Итак, Kingston Canvas. Философия этих карт понятна — это как-то чистое полотно, на которое и наносятся изображения. В линейке Canvas имеются подбренды Select (обладают водонепроницаемым корпусом, ударостойкостью и виброустойчивостью, устойчивы к рентгеновскому излучению), кроме того, как утверждает производитель, в картах линейки реализована защита от экстремальных температур. Они наиболее оптимально подходят для использования в камерах компакт-класса. Canvas Go! при всех равных остальных параметрах позволяют снимать в формате 1080p или даже 4K (уместно смотрятся в экшн-камерах, дронах или в автомобильных видеорегистраторах плюс в цифровых зеркальных аппаратах). Наконец, Canvas React — самые производительные, и ориентированы на съемку в формате 4K, а также на серийную фотосъемку. Кстати, уже традиционно для Kingston все карты Canvas снабжаются пожизненной гарантией.

SSD

Это особая тема для Kingston, и где-то выше мы уже прикоснулись к ней. В линейки три группы, которые объединены по принадлежности к базовой технологии: NAND, 2D TLC/MLC, 3D TLC. Тема обширна, но здесь уместно сделать громкий анонс о том, что в скором будущем у нас появится уникальная модель DC500 емкостью, держитесь за стул, 3,84 Тб. Понято, что эти устройства предназначены для ЦОДов и дата-центров. В линейке две модели — DC500R (для нагрузок с интенсивным чтением) и DC500M (для смешанных нагрузок). К особенностям этих SSD индустриального касса можно отнести необходимую для конкретного применения оптимизацию, сниженную латентность в приложениях, защиту целостности данных (ECC), встроенную защиту от потери питания (PLP) и так далее.

В одном абзаце

Когда говорят о Kingston, то часто ставят знак равенство не только с качеством, но и с тем, что решения компании являются самыми передовыми на рынке. Это очень близко к истине: не важно, где произведен флеш-диск, который вы хотите подсоединить к вашему компьютеру, не важно в какой стране и на каком заводе Kingston изготовлен SSD, который «крутится» в вашем лаптопе, не важно, где произведена карта Canvas, которая хранит ваши изображения и видео — важно одно — это Kingston, это продукция изготовлена в соответствии с самыми высокими параметрами и по самым высоким стандартам в отрасли. И в этом вовсе нет излишнего пафоса.

И об экологии. Эта тема становится, точнее, стала чрезвычайно важной, тем более для производителей электронной продукции. Так вот, вся продукция Kingston, подлежащая переработке, безоговорочно утилизируется на предприятиях компании на Тайване. За счет производителя. Возможно, это и не решающий аргумент в пользу, но здесь, как в упомянутом Canvas, речь идет о полотне, которое соткано из таких деталей, именно они формируют бренд, картину, с которой он и ассоциируется у потребителя.