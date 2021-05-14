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234,7 млрд тг — телеком-рынок РК в I квартале 2021 г.

PROFIT Cloud Day 2021

Фоторепортаж с конференции PROFIT Cloud Day 2021, посвященной ЦОДам, облакам и большим данным в Казахстане.

PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021 PROFIT Cloud Day 2021

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