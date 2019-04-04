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На 265% вырос оборот по MFS у Beeline

PROFIT Retail Day 2019

Фоторепортаж с конференции PROFIT Retail Day 2019, посвященной цифровым технологиям в ритейле.

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