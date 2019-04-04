PROFIT Retail Day 2019 04.04.2019 Фоторепортаж с конференции PROFIT Retail Day 2019, посвященной цифровым технологиям в ритейле. Свежие новости PROFIT Retail Day 2019 — уже завтра! PROFIT Retail Day 2016 — рецепт «умных» продаж в кризис PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео В Алматы впервые обсудили инновации для компаний, занятых в розничной торговле PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео В Алматы впервые обсудили инновации для компаний, занятых в розничной торговле PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 На PROFIT Retail Day 2016 обсудят увеличение продаж в условиях кризиса Ритейл будет прирастать онлайном: на конференции PROFIT Retail Day 2018 развенчали мифы Больше новостей Статьи Тренды ритейла: мир и Казахстан Асет Нурпеисов, Buhta.kz: земные задачи облачной бухгалтерии Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года И это все о нем: «Цифровой Казахстан» Казахтелеком + Кселл: чет или нечет? Банк на связи Тренды ритейла: мир и Казахстан Асет Нурпеисов, Buhta.kz: земные задачи облачной бухгалтерии Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года И это все о нем: «Цифровой Казахстан» Казахтелеком + Кселл: чет или нечет? Банк на связи Больше статей