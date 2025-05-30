beetech conf. Алматы
Конференция, организованная QazCode, DAR Tech и Beeline Казахстан, погрузит участников в мир технологий, инноваций и живого общения.
BeeTech Conf — IT-конференция от Beeline Казахстан, где ежегодно собираются эксперты индустрии, обмениваются опытом и слушают актуальные и полезные доклады.
Конференция, организованная QazCode, DAR Tech и Beeline Казахстан, состоится 31 мая в Алматы и погрузит участников в мир технологий, инноваций и живого общения.
Что запланировано в этом году?
Новые стримы:
— AI и не только — на конференции будут обсуждаться не только разработка LLM, но и погружение в эпоху ИИ с экспертами, которые заглядывают в будущее.
— General — микс тем по Engineering и Management для тех, кто стремится развивать навыки и управленческое мышление.
Квартирники — живые дискуссии на самые холиварные темы.
Speed-менторинг — 15-минутные консультации с экспертами, которые помогут решить профессиональные запросы участников конференции.
Воркшопы — интенсивы с фокусом на практические навыки и решение проблем.
20 докладов от практиков — без воды, только ценный опыт и реальные кейсы.
Развитие, нетворкинг, единомышленники и отборные доклады — день, который вдохновит тебя на год!
Билеты уже в продаже на сайтах Ticketon.kz или Beetech.kz.
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