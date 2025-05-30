beetech conf. Алматы

Конференция, организованная QazCode, DAR Tech и Beeline Казахстан, погрузит участников в мир технологий, инноваций и живого общения.

BeeTech Conf — IT-конференция от Beeline Казахстан, где ежегодно собираются эксперты индустрии, обмениваются опытом и слушают актуальные и полезные доклады.

Конференция, организованная QazCode, DAR Tech и Beeline Казахстан, состоится 31 мая в Алматы и погрузит участников в мир технологий, инноваций и живого общения.

Что запланировано в этом году?

Новые стримы:

— AI и не только — на конференции будут обсуждаться не только разработка LLM, но и погружение в эпоху ИИ с экспертами, которые заглядывают в будущее.

— General — микс тем по Engineering и Management для тех, кто стремится развивать навыки и управленческое мышление.

Квартирники — живые дискуссии на самые холиварные темы.

Speed-менторинг — 15-минутные консультации с экспертами, которые помогут решить профессиональные запросы участников конференции.

Воркшопы — интенсивы с фокусом на практические навыки и решение проблем.

20 докладов от практиков — без воды, только ценный опыт и реальные кейсы.

Развитие, нетворкинг, единомышленники и отборные доклады — день, который вдохновит тебя на год!

Билеты уже в продаже на сайтах Ticketon.kz или Beetech.kz.