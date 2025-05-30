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350 млрд тг — объем оказанных услуг связи в РК в январе-марте 2025 года

    beetech conf. Алматы

    Конференция, организованная QazCode, DAR Tech и Beeline Казахстан, погрузит участников в мир технологий, инноваций и живого общения.

    Мероприятие пройдет 31 мая 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Жандосова 55, Narxoz

    BeeTech Conf — IT-конференция от Beeline Казахстан, где ежегодно собираются эксперты индустрии, обмениваются опытом и слушают актуальные и полезные доклады.

    Конференция, организованная QazCode, DAR Tech и Beeline Казахстан, состоится 31 мая в Алматы и погрузит участников в мир технологий, инноваций и живого общения.

    Что запланировано в этом году?

    Новые стримы:

    — AI и не только — на конференции будут обсуждаться не только разработка LLM, но и погружение в эпоху ИИ с экспертами, которые заглядывают в будущее.
    — General — микс тем по Engineering и Management для тех, кто стремится развивать навыки и управленческое мышление.

    Квартирники — живые дискуссии на самые холиварные темы.

    Speed-менторинг — 15-минутные консультации с экспертами, которые помогут решить профессиональные запросы участников конференции.

    Воркшопы — интенсивы с фокусом на практические навыки и решение проблем.

    20 докладов от практиков — без воды, только ценный опыт и реальные кейсы.

    Развитие, нетворкинг, единомышленники и отборные доклады — день, который вдохновит тебя на год!

    Билеты уже в продаже на сайтах Ticketon.kz или Beetech.kz.

    Организатор — QazCode

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