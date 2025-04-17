Centras Strategy Challenge. Алматы

Челлендж для студентов 3-4 курсов, идея на 1 млн тг.

«Будущее бизнеса начинается с молодежи. И наша новая инициатива Centras Strategy Challenge — это не просто соревнование, а возможность для студентов применить свои знания на практике. Для нас, предпринимателей — это шанс увидеть новое поколение стратегов в действии. Если мы хотим, чтобы экономика Казахстана росла, нам нужно вовремя замечать таланты, поддерживать их и давать им шанс реализовывать смелые идеи. Это создает фундамент для прорывных решений», — говорит Ельдар Абдразаков, основатель группы компаний Сентрас.

Идея Centras Strategy Challenge родилась не на пустом месте. Согласно данным Бюро национальной статистики РК, на начало 2024–2025 учебного года в стране обучается 624,5 тыс. студентов. Из них 13,5% (примерно 84,3 тыс.) получают образование по специальностям, связанным с бизнесом, управлением и правом. Следовательно, около 20 тысяч студентов ежегодно выпускаются с дипломами по этим специальностям.

Но выпуститься мало, следующий шаг — трудоустроиться, и желательно — выгодно. По данным Министерства науки и высшего образования РК, в 2023 году 77% выпускников вузов стабильно трудоустроились, при этом среднее время поиска работы составляет 79 дней (примерно 2,6 месяца). Менее 1% выпускников находили работу в первый месяц после окончания учебы, 39% — в течение первых трех месяцев, 58% — от трех до шести месяцев, и 2% — более шести месяцев.

Причин тому может быть много: отсутствие профориентации, слишком большой поток выпускников, а еще — недостаток мотивации со стороны потенциального работодателя. Этот шаблон новая инициатива Centras Group и намерена разрушить. Студентам ведущих казахстанских вузов предлагается разбиться на команды, пройти отбор и решить настоящий бизнес-челлендж. Призовой фонд у программы внушительный: победители получат не только 1 миллион тенге за первое, 500 тысяч тенге за второе и 200 тысяч тенге за третье место, но и возможность трудоустройства в ведущих компаниях, среди которых — BCG, EY, KPMG и фонд «Жылы журек».

«Нам бы хотелось, чтобы ребята в рамках челленджа смело подходили к задаче, не боялись нестандартных идей, но всегда опирались на данные и логику — это основа успеха», — отмечает Нуриддин Хаитов, менеджер департамента стратегического и операционного консультирования KPMG.

Результаты челленджа будут выделены на основе трех отборочных этапов и озвучены 23 апреля на Kazakhstan Marketing Conference.