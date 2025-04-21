Цифровое перерождение 2025. Алматы
Форум, где обсуждается будущее экономики данных и искусственного интеллекта.
22 апреля в Алматы пройдет «Цифровое перерождение 2025» — ведущий ежегодный форум по AI, управлению данными и цифровой трансформации. Мероприятие соберет топ-экспертов, CIO, CDO, AI-лидеров и международных спикеров из Казахстана, Израиля, Азербайджана для обсуждения главных трендов и возможностей в сфере.
Ключевые направления форума:
— Экономика данных и ИИ: стратегический императив цифрового государства.
— Построение архитектуры данных для доверенного ИИ.
— Цифровые работники и ИИ-агенты: переход от чат-ботов к полноценным цифровым агентам.
— Международный опыт: успешные кейсы из разных стран.
На форуме выступят Канат Абиров, CEO DeoniX (DIS Group) и Андрей Беклемишев, председатель Общественного Совета Министерства цифрового развития РК, а также представители МЦРИАП, Американской торговой палаты в Казахстане, крупных игроков казахстанского и иностранного бизнеса.
«Цифровые технологии — это не просто тренд, а необходимая основа для роста и развития бизнеса и государства в современном мире. Мы создали этот форум, чтобы объединить лидеров отрасли, которые готовы делиться своими знаниями и опытом, чтобы ускорить внедрение инноваций и обеспечить успешную цифровую трансформацию во всех сферах. Также одна из наших целей — показать, что Казахстан как государство стремительно развивается в сфере работы с данными и искусственным интеллектом, и готово задавать тренды на мировом рынке», — отметил Канат Абиров.
«Цифровое перерождение 2025» — это пространство для дискуссий, обмена знаниями и качественного нетворкинга в разных форматах:
— Keynotes — выступления лидеров индустрии с экспертным видением будущего.
— Панельные дискуссии — обсуждение актуальных вызовов AI и управления данными.
— Демо-зоны — презентации передовых AI-решений и технологий.
— Воркшопы — интерактивные занятия с разбором реальных бизнес-кейсов.
— Финальный квиз — подведение итогов в игровом формате.
В этом году форум пройдет в современном этностиле. Площадка предлагает не только насыщенную деловую программу, но и пространство для нетворкинга.
Участие в форуме бесплатное. Дополнительная информация, программа и регистрация — на сайте. Откройте для себя настоящее будущее данных и искусственного интеллекта!
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